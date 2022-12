Anitta y A$AP Rocky incendian el escenario del Amazon Music Live

Foto: Jerritt Clark for Amazon Music. / Getty Images

Una de las latinas que ha hecho que el mercado anglosajón se rindiera a sus pies fue la brasileña Anitta, quien cerró el año por todo lo alto desde el escenario del Amazon Music Live, donde también participó el exponente de hip hop, A$AP Rocky. Ambos se “le sacaron llamas a la tarima”.

2 Chainz fue quien presentó a las estrellas. Anitta interpretó “Envolver”, “Simple Best”, Boys Don’t Cry” y “La Lota”, entre las canciones que formaron parte de su presentación. Además llegó con un atuendo de transparencias. Preferencias que ha tenido últimamente en las recientes alfombras rojas a las que ha llegado. Ya para la presentación usÓ un ATUENDO muy similar al del Latin Grammy 2023, shorts y top blancos.

Anitta y A$AP Rocky formaron parte de una serie de presentaciones en vivo donde han estado los artistas más emblemáticos del años para Amazon Music como: Lil Baby, Megan Thee Stallion, Kane Brown, Lil Wayne y Anuel AA. Además también dieron sus respectivas entrevistas en backstage. View this post on Instagram A post shared by Amazon Music (@amazonmusic)

Todas las presentaciones se pueden ver en el Prime Video y el canal de Amazon Music en Twitch después de Thursday Night Football. Además el 29 de diciembre Amazon Music Live transmitirá el último concierto de esta serie con 21 Savage. View this post on Instagram A post shared by Amazon Music (@amazonmusic)

