¡Anitta quiso besar a Cazzu! La novia de Christian Nodal la rechazó

Para nadie es un secreto que la sexy intérprete de “Envolver“ Anitta es bisuxual. Siempre ha dicho que disfruta de hombres como de mujeres por igual, aunque su corazón prefiere a los caballeros para las relaciones. Recientemente ha salido a la palestra pública una entrevista donde la brasileña dice que trató de besar a la novia de Christian Nodal, Cazzu, y que ésta la rechazó.

Mientras daba una entrevista un presentador de un show de Youtube le preguntó a Anitta sobre la polémica que se había suscitado con Cazzu en una entrevista cuando la trapera argentina aseguró que todas las mujeres son bisexuales. Anitta en principio dice que son amigas y que la quiere y admira mucho. El conductor de Rapeton continuó dijo que Cazzu pudiese también divertirse con mujeres a lo que Anitta pegó gritos de sorpresa: “¿Ella es? Porque me dijo que no cuando yo intenté besarla. ¡No! ¡¿En serio?”. ¿En qué andan Anitta y Cazzu? La foto que ilusionó a sus fans 👉 https://t.co/6bwAL1NMWF pic.twitter.com/Vn3DQVyZHj— LOS40 Argentina (@Los40ar) November 15, 2019

Anitta continuó riendo pero agregó: “Yo voy a llamarla a ella ahora en mi teléfono a preguntarle qué mi***** es ésta porque, cuando intenté salir con ella yo, me dijo que no le gustaban las mujeres y ahora te dice que sí…”, dijo en medio de carcajadas una de las cantante latinas más importantes del momento sobre la novia del autor de Ya No Somos, Ni Seremos. Hablamos de Cazzu y Nodal. Fotos de Anitta y Cazzu en la ultima bresh a la que fueron juntas ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/rDiNloSb1Y— Anitta Argentina 🇦🇷 | Fan Account (@ArgentinaAnitta) July 26, 2022

La también amiga de Maluma mostró sorpresa, pero con el acostumbrado buen humor que le conocemos y que se caracteriza. Anitta siempre ha dejado claro que, como buena artista nacida en Brasil, ama la fiesta, la sensualidad y el deseo. Aunque Cazzu tenga un show muy subido de tono en tarima, donde también expone varios de sus atributos y candentes movimientos, no parece tener gustos en ambos sentidos o al menos no conocidos públicamente. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Lo cierto es que Anitta quedó sorprendida, pues la novia de Christian Nodal la rechazó tiempo atrás cuando afirma que trató de besar a la cantante de género urbano argentina. Pero el público se notó sorprendido a su vez de las honestas declaraciones de la creadora del perfume Puzzy by Anitta. Sin duda alguna, la cantante nunca nos deja de sorprender. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

