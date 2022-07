Cazzu le perrea a Christian Nodal y deja ver su tanga en el concierto de Wisin y Yandel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante argentina Cazzu y Christian Nodal siguen en las mieles del amor. La exponente de trap le perró a su nuevo novio con un vestidito blanco, que le resaltaba todas curvas y su tanga que dejó a la vista mientras estaban disfrutando del concierto de Wisin y Yandel en Guatemala. Sin duda, esta relación va viento en popa.

Mientras el rumor de un posible romance entre Belinda y el actor de Hollywood, Jared Leto, siguen aumentando, Cazzu y Christian Nodal demuestran que hacen caso omiso a todo lo que pase con la intérprete iberomexicana. Así que muy quitados de la pena, se dejaron ver mientras la argentina le “perreaba” y le hacía un sensual baile con un mini vestido blanco y la tanga a medio ver a uno de los máximos exponentes del regional mexicano en la actualidad. View this post on Instagram A post shared by @cazzusources

Todos sabemos que el truene con Belinda está muy reciente. Esta es la razón por la que muchos son escépticos a una posible relación entre Cazzu y Christian Nodal. Incluso han llegado a señalar que pudiese tratarse de publicidad. Sin embargo, las imágenes de la linda parejita en el concierto de Wisin y Yandel hablan de que están en su mejor momento y pasándola muy bien. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

De todo se dijo cuando Belinda y Christian Nodal anunciaron su separación. A ella la han acusado de “interesada” y “vividora” y a él de ser poco caballeroso y hasta de tener pésimo carácter. Esto en cuanto a los fans de ambos artistas. Sin embargo, ellos mismos parecen haber pasado la página y continuar sus vidas diviértanse de la mejor manera posible. “Beli” se fue a su país de nacimiento, España, y Nodal anda de gira y de la mano de su nueva relación, Cazzu. View this post on Instagram A post shared by @cazzusources

Misma que generó polémica hace unos días al hablar de Anuel AA. La misma dio una entrevista al puertorriqueño Molusco y dijo cómo La Isla del Encanto le abrió las puertas, la empatía que siente con Puerto Rico y cómo ve el trabajo del máximo exponente del trap y ex de Karol G.

En la misma, Cazzu dijo que no tiene la cantidad de dinero que tiene Anuel AA. Aseguró que en ocasiones y cuando no se cuenta con el talento, si se tiene plata, de igual forma puedes tener un buen resultado. Pero que en el caso del esposo de Yailin La Más Viral, se tiene las dos cosas. Por lo pronto, nosotros les dejamos el último éxito de Cazzu con María Becerra llamado “Maléfica”.

