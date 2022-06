Christian nodal “huye” al desierto luego del video de su beso con Cazzu

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio del revuelo que ha causado su amorío con la cantante argentina Cazzu, Christian Nodal ha decidido alejarse de los reflectores, empacar sus maletas y disfrutar de un recorrido por el desierto de Bolivia. ¡Aquí te contamos los detalles de su escapada!

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Adiós Amor” y “Botella tras Botella” publicó una serie de imágenes de su visita al Salar de Uyuni, en Bolivia.

Dicho destino es considerado el mayor desierto continuo de sal y el más alto del mundo, pues se encuentra a 12,018 pies de altura sobre el nivel del mar (3,663 metros).

Por medio de sus historias, Christian Nodal compartió con sus seguidores una “probadita” de su paso por dicha maravilla natural e incluso se tomó el tiempo de replicar un llamativo meme en el que se lee: “No sé si cada día hace más calor o yo cada vez ando más caliente”.

Ante las publicaciones sobre su escapada no faltaron los cuestionamientos sobre la presencia de su presunta pareja, la rapera argentina Cazzu, con quien recientemente se le vio muy cariñoso antes de subirse al escenario para una de sus presentaciones en Bolivia.

Recordemos que el pasado 14 de junio se difundió a través de Twitter un video que ya ha dado la vuelta al mundo, en el que se ve a ambos famosos besándose y dándose uno que otro cariñito previo al concierto del sonorense. View this post on Instagram A post shared by @_salylimon

Estas imágenes no tardaron en regarse como la pólvora, sobre todo después de que la cantante y productora revelara ante varios medios que actualmente no desea una relación amorosa, pues está enfocada en su carrera. “Me gusta escribir sobre eso (el amor); vivirlo no sé si tanto. Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no“, dijo en entrevista con EXA.

