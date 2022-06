VIDEO: Captan a Christian Nodal y Cazzu besándose antes de concierto en Bolivia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Christian Nodal y Cazzu siguen dando de qué hablar, pues luego de ser captados tomados de la mano en un aeropuerto, la parejita se dejó ver muy cariñosa detrás de escena durante uno de los conciertos que el sonorense dio en Bolivia.

Fue a través de Twitter que se difundió un video, que ya ha dado la vuelta al mundo, en el que se ve a ambos famosos besándose antes de que el intérprete de “Botella tras botella” suba al escenario en una de sus presentaciones.

Totalmente despreocupados por las cámaras que captaron el momento, Christian Nodal procede a subir al escenario mientras se despide de manera cariñosa y busca el contacto de la rapera argentina.

Aunado al primer audiovisual, salió a la luz otro video en el que de igual manera los enamorados no tienen miedo de mostrar los cariñitos que comparten antes de salir a escena.

Nodal y Cazzu se besaron??? La pareja se ve muy feliz en Bolivia pic.twitter.com/bg1JjzEYJT — Lo + viral (@VideosVirales69) June 20, 2022

Estas imágenes no tardaron en regarse como la pólvora a través de redes sociales, sobre todo después de que la cantante y productora argentina revelara ante varios medios que actualmente no desea una relación amorosa, pues está enfocada en su carrera. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

“Me gusta escribir sobre eso (el amor); vivirlo no sé si tanto. Aparte con todo lo que trabajamos siempre, mejor no“, contestó Cazzu tras ser cuestionada sobre Christian Nodal durante entrevista que dio para EXA.

Por su parte, todo parece indicar que Nodal prefiere hacer caso omiso a los cuestionamientos sobre su vida amorosa, decisión que tomó tras su comentada separación de Belinda. Y es que en una reciente entrevista afirmó que el error más grande que cometió con la famosa fue hacer pública su vida privada.

Te puede interesar:

• Christian Nodal saca de su concierto en Bolivia a quienes lo agredieron arrojándole hielos

• Christian Nodal regresa a los escenarios de Estados Unidos con su “Forajido Tour”

• VIDEO: Cazzu le cierras las puertas al amor por una poderosa razón ¿y Christian Nodal?