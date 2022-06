Christian Nodal saca de su concierto en Bolivia a quienes lo agredieron arrojándole hielos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Christian Nodal fue agredido por un supuesto fan que le arrojó hielos durante el concierto que ofreció el pasado viernes en Santa Cruz, Bolvia, por lo que de inmediato detuvo su presentación para exigir respeto y pedir a su equipo de seguridad que sacara a los responsables.

Aunque el intérprete de temas como “Adiós amor” y “No te contaron mal” volvió a presentarse ante un lleno total durante el concierto que ofreció en Santa Cruz, Bolvia, al parecer su show no fue del agrado de todos los asistentes, pues fue agredido mientras se encontraba sobre el escenario.

De acuerdo con los videos que circulan en redes sociales, el cantante reaccionó con molestia cuando le lanzaron hielos poco después de haber iniciado su presentación, por lo que se dirigió a los asistentes para exigir respeto, asimismo pidió a su equipo de seguridad sacar a los responsables y devolverles el dinero que pagaron por sus entradas.

“Sáquenlos y páguenle su boleto. A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando“, dijo el cantante provocando los abucheos.

La interrupción también fue aprovechada por el ídolo del regional mexicano para enviar un mensaje de agradecimiento a sus verdaderos fanáticos que siempre lo han apoyado a lo largo de su carrera, para después continuar con el concierto.

Durante su paso por Bolivia, Christian Nodal se presentó en dos ciudades, la primera de ellas fue Santa Cruz y un día después, el sábado 18 de junio en Cochabamba. Sin embargo, el concierto que tenía previsto para el domingo 19 en La Paz fue cancelado sorpresivamente con tan solo unas horas de anticipación.

Con un comunicado difundido a través de las redes sociales del cantante y su compañía discográfica, el show fue cancelado por “incumplimiento de contrato”.

“La presentación prevista para el día de hoy domingo 19 de junio, en el Estadio Rafael Mendoza de la ciudad de La Paz, del cantante Christian Nodal con su Tour Forajido queda cancelada por incumplimiento de contrato. Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa“, se lee en el documento. View this post on Instagram A post shared by JG Music (@jgmusicoficial_)

