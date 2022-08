En hilo dental, Anitta se convirtió en toda una “Gata” para su nuevo videoclip y explota Youtube

Anitta se volvió una verdadera revolución después de su éxito “Envolver” en Youtube. Ni ella misma ha podido superar su propio “challenge”. Incluso lo intentó con “La Loto”, pero es solo hasta ahora que con un mínimo hilo dental en su nuevo videoclip y convertida en toda una Gata” rubia, se puede presumir que esta vez sí lo logré.

La más enamorada confesa más grande que tiene Maluma, Anitta, ha sacado por fin el videoclip de su último “Gata” con el pretende romper el récord de su último “challenge”, “Envolver”, para eso usó una tanga mínima con unas medias de malla y movió la retaguardia. Además se dejó ver como toda una sexy rubia y anda causando estragos con las reproducciones en Youtube.

“Gata” pertenece al más reciete disco de Anitta “Versions of Me Deluxe” de la mano de Warner Records. Mismo que tiene dos colaboraciones importantes una con Missy Elliot y otra con su amigo y Anitta lame el tubo de “streaptease” en Tudo Nosso y se reúne con su amor Maluma Maluma. Además se presentará en los próximos MTV Music Awards el 28 de Agosto.

“Gata” fue dirigido por Giovanni Bianco. Anitta comenzó a adelantar la versión de lujo de Versions Of Me a principios de esta semana con mucha fanfarria y entusiasmo.Esto llega en un momento emocionante para la brasileña, ya que acaba de obtener su primera nominación a los MTV VMA (Best Latin, “Envolver”), una nominación histórica, ya que es la primera artista femnina de Brasil en ser nominada por un proyecto en solitario en la historia de los VMA. . Recientemente también obtuvo un récord mundial Guinness como la primera solista latina en alcanzar el número 1 en Global Spotify. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

En abril, Anitta lanzó Versions of Me con gran éxito de crítica y elogios de personas como Rolling Stone, Billboard, The New York Times, NME y más. El álbum de 15 pistas fue lanzado en español, inglés y portugués y tiene el récord de mayor transmisión semanal para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones de reproducciones. Tras el lanzamiento del álbum, Anitta actuó en Coachella 2022 donde, como proclamó Variety, “asombró” a la multitud con un set de 45 minutos que presentó una “mezcla alucinante de géneros, enfatizando la música brasileña y latina que la llevó al estrellato”.

Sigue leyendo:

Anitta besa a bailarina en Coachella 2022, pero lo que se viraliza es su confesión sobre Maluma y Neymar

Anitta hace explosiva confesión: “He estado con incontable gente de la industria”

Anitta bloquea a Bolsonaro en Twitter, después de su presentación en Coachella

Anitta confiesa que tuvo una “diarrea loca” cuando conoció a Madonna

Anitta usa sostén picudo como Madonna y hace su “Tra tra” de colita en el Lollapalooza

Becky G, Anitta y Tini prenden el voltaje de las redes mostrando piel en “La Loto”