Anitta usa sostén picudo como Madonna y hace su “Tra tra” de colita en el Lollapalooza

La brasileña Anitta no para de conquistar cada vez más territorios donde era impensable que una artista latina llegara. Tal fue el caso del Lollapalooza de Estocolmo y un concierto que hizo en Holanda, donde triunfó con su “Tra Tra” de colita en cacheteros de jeans rotos con los que se meneó hasta el suelo. Además sus apariciones en las grandes pasarelas de la moda no son obviadas. Ahora usó un sostén picudo con bolas doradas del mismo estilo que popularizó Madonna en los años ’80 para asistir a una.

Cona un boina de lado, una minifalda muy cortita y un sostén de picos, Anitta dijo presente en el desfile de la firma Schiaparelli. Por supuesto, todas las miradas se posaron sobre ella. Pero esto había sucedido ya el día anterior en el Lollapalooza de Estocolmo. Ahí la brasileña hizo su “Tra Tra”, mismo por el que se hizo famosa también con el “challenge” de colita de “Envolver”. No hay duda que, si hay alguien que tiene las miradas del mundo puestas sobre, ella es la brasileña. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Hace pocos días dio a conocer una colaboración con Becky G y Tini Stoessel, quienes acaban de lanzar el tema “La Loto”, donde muestran mucha piel y sensualidad. No es la primera vez que Becky G y Anitta se unen. Hace un tiempo lo hicieron en tarima y también cuando colaboraron mutuamente con el tema “Banana” y explotaron las redes sociales con talento y sus increíbles bellezas.

Por otro lado, Anitta tiene nuevo tema. Se llama FREE FIRE X ANITTA: TROPA y es una onda futurista donde la cantante se convierte casi en una superheroína callejera con el cabello a dos tonos. Todo muy a la onda de la película Harley Queen y yendo a toda velocidad en un mini jeep rosa. No es un secreto que Anitta, como a Karol G, son amantes de la velocidad a pesar que la cantante ha dicho que no le gusta manejar y que no tiene auto.

Anitta sigue conquistando con su talento, irreverencia y carisma al público alegre del mundo entero. Ha trascendido fronteras y ha dejado el nombre de la mujer latina en la industria musical muy en lo alto. Sin duda es un ejemplo para aquellas niñas que, como ella, tuvieron un sueño cuando apenas podían sobrevivir en medio del hambre y la necesidad. Más que merecido el éxito que hoy cosecha. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Aquí les dejamos el éxito de Anitta con Nicky Jam “Dançarina Remix”, el cual celebró con su amiga Gessika Kayanne y de inmediato prendieron las redes sociales.

