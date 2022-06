Mostrando hilitos dentales, Anitta y su amiga Gessika Kayane celebran “Dançarina Remix” con Nicky Jam

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La sensual brasileña Anitta, la reina del challenge de “la colita” no para de cosechar éxitos. Acaba de sacar su tema “Dançarina Remix” con Nicky Jam, MC Pedrinho, Dadju y Dj Pedro Sampaio. Pero la sexy cantante lo celebró con su amiga, la actriz Gessika Kayane vestidas de vaqueras con falditas combinadas y mostrando los hilitos dentales que llevaban puestos.

Por supuesto, Anitta se armó una tremenda fiesta como es costumbre y dejó ver toda su alegría y emoción al hacer un baile erotico vistiendo un minifalda, que dejaba su tanga hilo dental a la vista al igual que la de su amiga Gessika Kayane. La sección de comentarios de la cuenta de Instagram de la brasileña explotó en comentarios subidos de tono y hasta pedidas de matrimonio. View this post on Instagram A post shared by Eʟᴀ sᴇɢᴜᴇ & ʀᴇᴄᴏɴʜᴇᴄᴇ (@loucoporanitta)

Hace pocos días, Anitta inauguró su figura de cera en el museo de Nueva York. La pieza en cuestión jala su tanga metalica fuera de su falda. Pero lo más sorprendente es que luce exactamente igual a la intérprete de “Envolver“. Sin embargo, esta alegría se vio opacada por un gran susto que vivió la cantante. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

La cantante publicó horas después en su cuenta de Instagram que su papá había sufrido un accidente cerebrovascular pero que, por fortuna ya estaba fuera de peligro. Anitta al enterarse de la noticia viajó de inmediato a estar con su padre a Brasil y agradeció las muestras de cariño hacia ella y su familia.

Por otro lado, hace poco Anitta ofreció una entrevista a Molusco y ahí dio a conocer que su amiga y reguetonera Natti Natasha la enseñó a decir frases en picantes en la cama en español. Pero además también develó detalles de picantes de cómo era como pareja y por supuesto, lo conectada que está a su amigo Maluma, a quien no para de halagarle los dotes en la cama. Aquí les dejamos el último éxito de Anitta que cuenta con más de 4 millones de reproducciones en Youtube.

