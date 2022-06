Anitta se jala la tanga en su nueva figura de cera en el Madame Tussauds de Nueva York

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La sensualidad de la brasileña Anitta ha llegado al museo Madame Tussauds de Nueva York y ha dejado a todos con la boca abierta. El parecido a la autora de uno de los challenge de Tik Tok más famosos, “Envolver” es impresionante. Por supuesto, la figura es Anitta en el momento que se jala la tanga y se la saca fuera del jean con una franela que decía: “Garota Do Rio“.

La versión de cera de Anitta impactó a los fans de la brasileña del mundo entero. La cantante, quien lanzó hace poco su disco “Versions Of Me“, estará presente a partir de ahora en el museo Madame Tussauds de Nueva York, ubicado en Times Square. Ahí se ve jalando su tanga metálica y representando a la mujer Garota por todo lo alto. De esta forma, el museo de cera más grande del mundo celebró la revelación con una sesión de fotos lado a lado con Anitta, quien también compartió la noticia del lanzamiento oficial de su figura con sus más de 62 millones de seguidores en Instagram.

“¡Es increíble ser parte de este proyecto! Al principio no podía creer que en realidad estaba invitada. Quiero decir, nunca pensé que una figura de cera mía podría estar junto a algunas de las estrellas más grandes de la historia en Madame Tussauds en Nueva York. Mucho trabajo duro del equipo del museo vino a esto, así que estoy muy orgullosa y emocionada de que el mundo lo vea”, dijo Anitta. View this post on Instagram A post shared by 𝕯𝖊 𝖋𝖊́𝖗𝖎𝖆𝖘 𝖈𝖔𝖒 𝖆 𝖕𝖆𝖙𝖗𝖔𝖆 💥🔥 (@de_ferias_com_a_patroa)

La llamativa figura luce una camiseta de corte corto que revela abdominales tonificados y una tanga enjoyada, jeans rasgados y botas puntiagudas de mezclilla para completar el conjunto de moda. El look completo fue usado y donado a Madame Tussauds por Anitta. Los artistas del estudio de Madame Tussauds trabajaron en estrecha colaboración con Anitta y su equipo de maquilladores y peluqueros para capturar sus medidas exactas, color de cabello, color de ojos, tatuajes, tono de piel y complexión: docenas de notas detalladas dieron como resultado una combinación meticulosa de la belleza brasileña.

“Anitta es una increíble sensación musical mundial y estamos muy emocionados de presentar su nueva figura de cera en Madame Tussauds Nueva York. Sus seguidores apasionados y leales ahora tendrán la oportunidad de interactuar con ella como nunca antes, ya que aparece entre otros íconos de la música”, dijo Tiago Mogadouro, director de marketing de Madame Tussauds de Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Madame Tussauds Wax Museum USA (@madametussaudsusa)

Cada figura creada por Madame Tussauds representa a personas que han alcanzado la cima de su campo o han tenido un impacto significativo en el mundo. Como la estrella pop femenina mundial más grande que ha venido de Brasil y la primera solista brasileña en subir al escenario principal en Coachella. Anitta está perfectamente preparada para el honor de recibir una figura de cera. Desde que irrumpió en Brasil hace siete años, la cantante, compositora, actriz, bailarina y empresaria se ha convertido en la artista líder de una nueva generación de música latina. Su quinto álbum, Versions of Me, se lanzó en abril de 2022 en inglés, español y portugués.

