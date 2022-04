Anitta hace explosiva confesión: “He estado con incontable gente de la industria”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante Anitta triunfó durante le fin de semana en el festival de música más grande de los Estados Unidos, Coachella 2022. Ahí perreo al lado de Snoop Dogg y Dj Diplo y además rindió un homenaje a la favela donde nació en Brasil. Sin embargo, su foto al día siguiente sigue dando de qué hablar, pues la famosa exhibió su cuerpo con un hilo dental que sacó de su pantalón. Pero la cosa no queda ahí. La brasileña ofreció una entrevista en la que admitió: “He estado con incontable gente de la industria musical…”

La brasileña acaba de sacar su nuevo disco “Confessions Of Me” y también su nueva línea de ropa para la marca SHEIN. Esto sin mencionar el gran éxito que tuvo en TikTok e Instagram con su “challenge” de “Envolver”. Mismo que han hecho desde Eduin Caz de Grupo Firme hasta su amiga la también cantante Becky G. Pero Anitta también es famosa siempre por su espontaneidad. En esta oportunidad, le confiesa a Molusco que había estado y salido con un gentío dentro de la industria musical. Pero, a diferencia de lo que todos piensan, esto lo hizo riendo a carcajadas.

“Mi amor yo he estado con la industria entera prácticamente entonces es complicado esa pregunta… Con mucha gente, incontable gente… Pero yo me enamoro a veces. No es tan fácil pero yo me enamoro..” dijo Anitta. Además admitió una vez más ser libre en su forma de amar. Recordemos que en el 2018 confesó en su documental que era abiertamente bisexual y posteriormente que le iba mejor enamorándose de los hombres.

Además el puertorriqueño le preguntó sobre cómo ella exhibe su cuerpo y algunas críticas recibe por lo mismo. Anitta dijo que se siente muy segura de sí y de cómo su sexualidad y la manera de vivirla no es una pose para ella. El propio Molusco reconoció cómo, detrás de su movimiento de colita, hay mucho trabajo y en tres idiomas: español, portugués e inglés. Sin embargo, la artista sorprendió a su interlocutor con la explosiva confesión. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

De cómo ve a sus colegas Karol G y Natti Natasha y de la supuesta competencia entre las cantantes dijo que le parece sencillamente aburrido hablar de eso. Además dejó claro que no le gusta “la tiradera”. Esto refiriéndose a las canciones que lanzan indirectas entre los mismos artistas. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Hace pocos días Anitta sacó su nuevo tema “Gatas” y por supuesto su nuevo reto: mover la colita a destiempo. También aprovechó de decir que no quiere, por ahora, grabar alguna otra colaboración. Aseguró que se siente feliz, tranquila y que solo quiere disfrutar y pasarla bien. “Yo lo que quiero es salir, emborracharme… y perrear”. Para ver la entrevista entera puedes dar clik aquí. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Sigue leyendo:

Becky G perrea en el suelo como Anitta y se burla de sí misma en Instagram

Anitta bloquea a Bolsonaro en Twitter, después de su presentación en Coachella

Anitta se convierte en sirena pero un despampanante hilo dental

Anitta hace atrevido twerking en hilo dental con un guapo bailarín y sin ¡censura!