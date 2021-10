Anitta le admite a Lili Estefan haber tenido relaciones abiertas con mujeres, pero que le va mejor con los hombres

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante brasileña Anitta vuelve a generar polémica al decirle a la conductora de El Gordo y La Flaca, Lili Estefan, que ha tenido relaciones abiertas con mujeres, pero que le va mejor con los hombres. Esto entre muchas otras cosas que han llevado a esta gran artista a ser la mujer empoderada que es hoy en día. Las acompañó también Gloria Estefan y Emily Estefan y la gran amiga y colega de Anitta, Becky G.

Ambas cantantes, Anitta y Becky G, fueron las invitadas de Lili Estefan en el Red Table Talk: The Estefans donde su tía y su prima comparten show con ellas. Ambas artistas son unas mujeres que a través de su voz ponderan la feminidad y sobre todo a la mujer actual. Sin pelos en la lengua, Lili Estefan le preguntó a Anitta por aquel momento en el 2018 cuando se declaró bisexual a través de una serie en Netflix . Como era de esperarse y de una manera muy segura, Anitta contó su visión de las relaciones y cómo no ha tenido problemas en tener relaciones abiertas con mujeres pero que, para relaciones más serias, con los hombres le ha ido mejor.

“Literal pasé por toda clase de humanos porque todos son mi tipo. Gente con buena vibra, con buena energía”, dice Anitta y Lili Estefan continúa con la conversación: “¿Algún día querrás estar con una persona… será hombre o mujer?. “Creo que será un hombre. Tengo sexo con mujeres, salgo con ellas. He tenido relaciones abiertas con mujeres pero no resultó. Con los hombres tengo mejores relaciones. Pero ahora, si uno solo logra que me relaje y esté establecida le diría -vamos, muchacho- Pero sigo soltera porque no encuentro al indicado. Uno que me haga parar y no me aburra. Pero siempre me aburro”, dijo la cantante brasileña.

Minutos antes aseguraba: “Para mí estar con una persona años y años y no sentirme aburrida… Es la misma cara siempre”, al tiempo que bromeaba con su amiga Becky G cuando esta hablaba de su novio y de cómo han logrado tener una relación estable perteneciendo a ella a una industria tan difícil como lo es la música. Lo cierto es que Anitta se volvió todo un ícono de la comunidad LGTBQ+ y empodera cada día a las mujeres latinas del mundo con su mensaje de independencia y de la reivindicación de las mismas dentro de esta sociedad moderna.

Sigue leyendo: