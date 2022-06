Anitta hace un sensual perreo usando máscara y lencería de látex verde

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este año Anitta se ha mostrado imparable, y ahora ha complacido a sus fans compartiendo en sus historias de Instagram un video en el que aparece bailando sensualmente y hasta haciendo un perreo, luciendo su figura en un singular conjunto de lencería de látex verde con máscara incluida.

La bella reguetonera brasileña está a punto de comenzar su gira europea, que se llevará a cabo este verano. Ella publicó en su cuenta de esa red social el póster con las fechas de sus presentaciones, destacando la que hará en el festival musical Rock In Rio -a celebrarse en Lisboa-, compartiendo créditos con artistas como Post Malone, Black Eyed Peas y otros.

Anitta no deja de lanzar sencillos, y el próximo es “No más”, que se estrenará el 8 de julio. Se trata de una colaboración con J Balvin, Quavo y el productor Murda Beatz. Ella no ha dado muchos detalles de la canción pero sí publicó una foto en la que se ven los cuatro artistas a bordo de un auto de color rosa. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

