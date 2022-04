¿Irreconocible? Así lucía Anitta antes de ser famosa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante brasileña Anitta es una de las celebridades más comentadas de hoy en día, pues además de su popular challege en Tik Tok y su innegable talento, la famosa cuenta con una belleza que ha cautivado a muchos. Pero, ¿cómo lucía antes de convertirse en una estrella mundialmente conocida? Aquí te lo contamos.

Larissa de Macedo Machado, mejor conocida por su nombre artístico Anitta, nació en Río de Janeiro durante la década de los 90 y desde muy pequeña mostró gusto por la música. Su amor y talento en este arte la llevó a firmar un contrato discográfico con Warner Music Group en 2013.

Anitta antes de ser famosa. pic.twitter.com/7xzrrVrXYY — Miss News (@MissNews5) April 21, 2022

Desde entonces, Anitta se robó el corazón de millones gracias a su belleza, y a pesar de las críticas, ella no ha tenido problema en sincerarse sobre “los arreglitos” a los que se ha sometido a lo largo de su vida.

De acuerdo a varios medios brasileños, antes de ganar fama en su país natal, la intérprete de “Envolver” ya había aumentado el tamaño de sus senos. Sin embargo, el gran cambio habría llegado en 2012, luego de someterse a una cirugía de nariz que le dio un aspecto renovado y jovial. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

A través de sus redes sociales, Anitta ha dejado evidencia de los cambios a los que se ha sometido, incluyendo una que otra inyección de botox y tratamientos para mantener su piel y trasero firme. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

No obstante, la brasileña es mucho más que un rostro bonito, pues ha logrado forjarse un nombre y reputación en la industria musical, especialmente dentro del género urbano, mismo que está compuesto en su mayoría por hombres. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Actualmente, Anitta es un fenómeno en Latinoamérica, con más de 200 millones de reproducciones en Spotify y YouTube, lo que la ha llevado a compartir escenario con estrellas de la talla de Andrea Bocelli, J Balvin y Maluma, por mencionar algunos.

Te puede interesar:

Los 5 bikinis de Anitta que elevaron la temperatura en redes

Anitta hace explosiva confesión: “He estado con incontable gente de la industria”

Anitta perrea junto a Snoop Dogg en un homenaje a su natal Brasil desde Coachella 2022