Anitta usa body con manos en la entrepierna y busto y hace arder concierto en Brasil

La cantante brasileña Anitta vuelve a generar un sinfín de comentarios, tras lucir un body algo peculiar en su reciente presentación en su país natal. De color negro y con varias manos estampadas en sus pechos y entrepierna que le voló la imaginación a unos cuantos.

Así fue el traje que usó Anitta para reencontrarse con la fanaticada de su país natal, Brasil. Una pieza que no sólo estiliza su figura, sino que además llamó la atención por lo poco que deja de mostrar. Al tiempo que hace creer que tiene manos sobre sus atributos en su cuerpo. Simplesmente Anitta. 🤚pic.twitter.com/TkfPbFUYUc— Anitta On Brasil (@AnittaOnBrasil) December 4, 2022

La sensual intérprete Anitta deleitó al público con la interpretación de su más reciente sencillo “Ela Ñao Vale Nada”, el cual sorpresivamente corearon con mucha euforia a pesar de haber sido estrenado a pocas horas. Ya sabemos el éxito que tiene la cantante pop y de género urbano. View this post on Instagram A post shared by ClubeDaAnitta (@oclubedaanitta)

Este tema que Anitta lanzó en compañía de Maiara & Maraisa, ya cuenta con casi 500 mil reproducciones en su canal de YouTube y en la plataforma TikTok ya se posiciona entre los favoritos para los trends.

La canción se desprende de un nuevo álbum de estudio de la exponente del género urbano, el cual considera es bastante especial. El EP titulado “A Procura da Anitta Perfeita” (En Busca de la Anitta Perfecta), se estrenó el 1 de diciembre y es interpretado en portugués. Lengua de origen de la cantante. NA BOCA DO POVO! Anitta performando a faixa "Ai Papai", hoje no Rio de Janeiro. ❤️‍🔥pic.twitter.com/p6AmWgSNuy— Extensão Anitta | Fan Account (@ExtensaoAnitta) December 5, 2022

“Acaba de salir un EP todo en portugués para que lo llames tuyo, y elegí un equipo fuerte para representar cada canción y hacerla bombear mucho. El equipo de música que bombea más es el ganador y se lleva a casa medio millón de reales. Tú, ¿has elegido a quién apoyar?”, dijo la intéprete de “Envolver” y “Gatas”. Um EP todinho em português pra você chamar de seu acaba de sair, e eu escolhi um time de peso pra representar cada música e fazer bombar muito. O time da música que mais bombar é o vencedor e leva pra casa meio milhão de reais. Você aí, já escolheu pra quem torcer? pic.twitter.com/RarSnil1pg— Anitta (@Anitta) December 1, 2022

En la portada de la producción que desde ya se perfila como todo un éxito, la intérprete aparece luciendo un sombrero de plumas grande acompañado por un bañador de dos piezas. Anitta se lució tan sensual como de costumbre y completó su look con unas botas rosadas. Esto sin mencionar el taparrabos- bikini que utilizó hace poco en otro concierto. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

“¡Sorpresa! Todo un EP en portugués para que lo disfrutes mucho disponible ya en todas las plataformas como sorpresa para ti”, anunció la cantante haciendo referencia al trabajo que dedica a sus orígenes.

En este disco compuesto por siete canciones, Anitta contó con la colaboración de otros grandes artistas, entre ellos: Maiara & Maraisa, Costa Gold, Wesley Safadão o Rafinha RSQ. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Sigue leyendo:

Anitta y Lele Pons posan sin ropa interior y con atuendos transparentes

En hilo dental, Anitta se convirtió en toda una “Gata” para su nuevo videoclip y explota Youtube

Anitta llegó mostrando un seno y explotó su perreo en la tarima de los MTV VMA’s 2022

Anitta y Taylor Swift dejaron sus espaldas al descubierto en los AMA’s 2022

Thalia patea la cara de Anitta en ensayos del Latin Grammy 2022