Detenido A$AP Rocky, novio de Rihanna, en el aeropuerto de Los Ángeles y lo relacionan a tiroteo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El novio y padre del hijo que está esperando la cantante Rihanna, A$AP Rocky, fue detenido y esposado en las inmediaciones de LAX (Aeropuerto Internacional de Los Ángeles). Según el portal TMZ, al rapero se le privó de libertad por supuestamente haber participado en un tiroteo.

En medio de los fuertes rumores de infidelidad por parte de uno de los máximos exponentes del hip hop, A$AP Rocky, se sabe que la policía de Los Ángeles se lleva al cantante esposado del aeropuerto de Los Ángeles. Al parecer venía de Barbados y se dirigía a México como parte de la promoción de su nuevo disco. El incidente con el se vincula habría ocurrido en Noviembre del 2021, según reporta también NBC. View this post on Instagram A post shared by NBC News (@nbcnews)

Supuestamente, el novio de Rihanna habría efectuado unos disparos.. La supuesta víctima recibió un tiros provenientes del arma que aparentemente cargaba A$AP Rocky. El rapero fue detenido cerca de un avión privado en LAX en horas de la mañana. Justo a pocas semanas que nazca su primer hijo con Rihanna. View this post on Instagram A post shared by DreamyTunez (@dreamytunez)

Hasta el momento del cierre de la nota solo había declarado el abogado de Rakim Mayers, como realmente se llama el cantante, quien confirmó la detención. El tiroteo con el que se le relaciona a Rocky fue en Noviembre de 2021. A pesar que la persona agredida hizo la denuncia en la policía, nunca se hizo pública la noticia. Los informes del momento dicen que el agredido, quien se mantiene en el anonimato, declaró que A$AP Rocky estaba con dos personas más que se le acercaron y que el cantante le disparó cuatro veces alcanzando una de las balas su mano izquierda.

Sigue leyendo:

¿Quién es Amina Muaddi? La amiga de Rihanna con la que A$AP Rocky la habría engañado

Rihanna ha asegurado que estar embarazada no es nada fácil

Mira el glamuroso look de embarazo con el que Rihanna deslumbró durante un paseo por Nueva York

Rihanna corta la respiración al portar un ajustado vestido con transparencias

Rihanna responde a rumores de que está embarazada