Rihanna ha asegurado que estar embarazada no es nada fácil

A pesar que Rihanna se deja ver feliz cada vez que hace una aparición pública también ha dejado claro que estar embarazada no es fácil. Sobre todo por ser una de las grandes estrellas de la música y debe lucir siempre radiante.

Ahora que Rihanna tendrá un hijo de ASAP Rocky, la cantante ha dejado claro que, aunque anda que no cabe de la emoción también ha dicho que seguir manteniendo su ritmo de vida como artista ha sido super difícil. “Sí que he notado el brillo especial del embarazo, pero también tengo esos días en los que me digo: -¿De verdad me tengo que vestir hoy?-. Me está ocurriendo especialmente en el tercer trimestre, cuando me levanto”. View this post on Instagram A post shared by ELLE Magazine (@elleusa)

También, la mujer de ASAP Rocky, Rihanna, dijo en una entrevista exclusiva a Elle,que está en un etapa complicada pero feliz. “Todo es un desafío, desde vestirme hasta decidir cómo me maquillo. Pero me gustan los retos, me gustan las cosas que me fuerzan a ser más ingeniosa y creativa en diferentes maneras”, dijo la dueña de Fenty. View this post on Instagram A post shared by R I H A N N A (@ririgalbadd)

Rihanna dice que usar su propia marca que aplicar su maquillaje y demás cosméticos en su rostro le hace sentir que es una “persona normal” en medio de una época de tantos cambios físicos. “El maquillaje me ayuda a sentir que soy una persona normal. Me centro sobre todo en la hidratación y en los contornos de la cara, porque se ha redondeado y ha tomado volumen”, agregó. View this post on Instagram A post shared by R I H A N N A (@ririgalbadd)

