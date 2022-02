Mira el glamuroso look de embarazo con el que Rihanna deslumbró durante un paseo por Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante y empresaria oriunda de Barbados, Rihanna, impactó al mundo cuando anunció la noticia de su embarazo junto al rapero A$AP Rocky, esto gracias al cariño que se ha ganado por parte del público a lo largo de su trayectoria.

Este apoyo le ha valido para que el día de hoy cada paso que dé y estilos que utilice, se vuelvan tendencia no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.

Ahora, la intérprete de “Umbrella” ha dejado a más de uno con la boca abierta gracias a su estilo inigualable e interesante modelito que eligió para pasearse por las calles de Nueva York y dejar a la vista su pancita de embarazo.

Se trató de look cómodo compuesto por un pantalón negro que combinó con un llamativo abrigo animal print de piel sintética que abrochó hasta la mitad, luciendo la prueba de su avanzado embarazo.

Rihanna intentó pasar desapercibida al portar una gorra en color negro y su larga cabellera sujeta en una cola de caballo. Para finalizar, la famosa optó algunos accesorios en tono dorado que acentuaron sus facciones.

Como era de esperarse, la cantante generó una ola de comentarios en redes sociales por su elección y los piropos no faltaron por ser una mujer segura de sí misma que no cubre su cuerpo y lo muestra con orgullo. View this post on Instagram A post shared by R I H A N N A (@ririgalbadd)

Fue el pasado 30 de enero que Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky compartieron con el mundo la noticia de su embarazo. La famosa estrella de la música fue vista presumiendo su embarazo durante una visita al barrio de Harlem, en Nueva York, donde creció su novio. Con todo y la nieve, así como las bajas temperaturas, la artista se desabrochó el abrigo rosa que llevaba puesto para dejar ver la pancita que sobresalía por encima de sus jeans.

