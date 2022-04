¿A$AP Rocky engañó a Rihanna embarazada? Lo que se sabe de la supuesta infidelidad del rapero

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vaya escándalo se ha generado en torno a la Rihanna y A$AP Rocky, pues desde la tarde del pasado jueves comenzó a circular la noticia de que la famosa habría puesto fin a su relación gracias a una supuesta infidelidad del rapero con una famosa diseñadora. Pero, ¿cómo se originó el rumor y que se sabe hasta el momento? Aquí te lo contamos.

Todo comenzó el pasado jueves, cuando a través de un breve, pero contundente mensaje en Twitter el influencer de moda Louis Pisano reveló que la intérprete de “Umbrella” habría cachado ‘con las manos en la masa’ al famoso y puesto fin a su romance de manera inmediata.

De acuerdo a la celebridad de internet, la tercera en discordia habría sido la famosa diseñadora de zapatos Amina Muaddi, con quien Rihanna y A$AP Rocky han colaborado en diversas ocasiones.

“Rihanna y A$AP Rocky han terminado. Rihanna terminó con él luego de descubrir que la engañaba con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi”, se lee en el tuit que desató furor en redes sociales. Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi.— LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

Como era de esperarse, la noticia impactó a los seguidores de la cantante y empresaria, pues recordemos que hace unos meses anunció su primer embarazo junto al rapero. A pesar de que hasta el momento se trata de un rumor, la artista no se ha pronunciado al respecto.

Rihanna y A$AP Rocky comenzaron su relación en 2019, luego de varios años de amistad y aunque en un principio intentaron mantener su amor fuera de los reflectores, con el paso del tiempo se fueron sintiendo más cómodos al hablar públicamente de ello.

De hecho, durante una entrevista con la revista GQ en 2019, el rapero fue cuestionado sobre su relación con la famosa y él solo atinó a decir que Rihanna es el “amor de su vida”, dejando atrás su etapa de “mujeriego”.

