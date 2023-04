Bad Bunny se le va a la yugular a la prensa en Coachella | VIDEO

Una vez más el cantante puertorriqueño Bad Bunny brindó una tremenda presentación durante el famoso festival de música “Coachella”, donde además de deleitar a sus miles de fans. Aprovechó para lanzarle tremenda indirecta a la prensa por, según él, inventarle romances, como el de la menor de las Jenner.

En lo que fue el primer día del famosísimo show musical, el “Conejito Malo” no reparó en gastos y basó la gran parte de su presentación en trabajadas coreografías, efectos visuales y hasta fuegos artificiales.

Por lo que el famoso reggaetonero tenía encantados a los asitentes, además de que el dueto con pioneros del género como Ñengo Flow, Jowell & Randy y Jhay Cortez, sin duda se llevó la noche.

Pero hubo un instante que acaparó los reflectores, y que generó controversia. Pues usó un momento para sincerarse con su público a quienes les pidió que no creyeran lo que dice la prensa.

Ya que su objetivo principal es acabar con todos los chismes que están alrededor de él. En su discurso le pidió a sus seguidores evitar creer las cosas que se dicen de él ya que mientras no salga de su boca, no pueden saber si es algo real o no.

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás🫀 (@nicolvsfl) April 15, 2023

“En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa” BAD BUNNY

Dio a conocer Bad Bunny en el escenario principal de Coachella, donde con micrófono en mano y caminando por todo el escenario, el puertorriqueño se dejó ver molesto. Pues para él muchas personas creen conocer su vida por lo que comparte en sus redes sociales, algo que estaría lejano a la realidad.

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos… no saben en realidad cómo vivimos”. Justo por ello le lanzó un consejo a sus fans al decirles que no crean todo lo que leen en los medios, pues para él, muchas veces manipulan la información para generar controversias y vender más.

Y para dar la estocada final, aprovechó para enlistar los lugares donde se formó, según él, de manera académica. Señalando que en esos sitios fue donde se encuentran las personas que realmente conocen su vida y no han dejado de apoyarlo en todo momento.

Tras este sentido discurso, se dijo muy orgulloso por lo que ha conseguido y comenzó, con mucha emoción, a entonar la canción de “El Apagón” para así cerrar el discurso con el que todos sus fans enloquecieron.

