Bad Bunny y Kendall Jenner montan el mismo caballo en club ecuestre de Los Ángeles

La pareja del momento ya es un hecho, Bad Bunny y Kendall Jenner, aunque aún no tengamos una foto de un beso explícito. La que hay ya son unas fotos, donde la pareja de famosos montaron el mismo caballo de la manera más romántica posible y pasearon por un club ecuestre de Los Ángeles.

Desde hace rato ya han habido varias pruebas de que entre el cantante de género urbano, Bad Bunny, y la modelo y hermana de Kim Kardashian, Kendall Jenner hay un romance. Ahora hay más certeza de esto. Al menos que se hayan convertido en muy buenos amigos a la velocidad de la luz, el conejo malo y la maniquí andan más juntos de lo usual y estas fotos montando a caballo en la ciudad a la que recientemente se mudó él, Los Ángeles, lo comprueban.

Bad Bunny iba atrás de Kendall escoltado su espalda. Ella tomaba su celular hacía captures del romántico momento. Hasta el cierre de esta nota no se le vio a la pareja acercar sus labios. No son unos novatos en la industria del entretenimiento y saben que en Hollywood están expuestos hasta dentro de sus casa.

Bad Bunny y Kendall Jenner olvidan a sus ex parejas

Hasta hace no mucho estos tórtolos estaban cada uno en unas relaciones aparentemente estables y largas. El puertorriqueño y autor del disco más importante del 2023 en español “Un Verano Sin Ti” estaba en una relación con la influencer y diseñadora de joyas, Gabriel Berlingeri. View this post on Instagram A post shared by Akeeitv (@babbunnypr.akeeitv)

Al parecer, la pandemia los unió y él admitía su relación con la también boricua. Sin embargo, es obvio que no están juntos. Incluso Gabriela habría borrado fotos con Bad Bunny de su Instagram y tampoco se le vio más en sus eventos. Por el contrario, el reggaetonero se ha dejado ver con varias otras modelos más.

Kendall Jenner estaba en una relación con el jugador de la NBA, Devin Booker. Mismo del que se separó a finales del año pasado. Ambos habían asegurado que las agendas ocupadas de ambos les hizo cuesta arriba a la relación. Pero ahora, el ex de la modelo parece no estar contento con las primeras informaciones que salieron a relucir.

Primero fue el portal Deux Moi el que dijo que ambos fueron vistos besándose en un club de Los Ángeles Después fueron a cenar con Justin Bieber y Hailey Bieber. Para esta vez salieron por puertas separadas. Después se vieron juntos con Kylie Jenner para cenar en Los Ángeles y ese día se despidieron con un abrazo y un beso. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Durante el fin de semana, una salida a cenar también los dejó al descubierto y ellos sólo se limitaron a esconder sus cabezas de la prensa. Ahora estas fotos de Bad Bunny y Kendall Jenner básicamente confirman que ambos están al menos pasando un muy buen momento juntos.

Sigue leyendo:

· Maluma lanza tremendo piropo a Kendall Jenner, supuesta novia de Bad Bunny

· Kendall Jenner sube foto totalmente desnuda a Instagram y queda al borde de que la penalicen

· Arcangel le tira fuertemente a Anuel AA en Instagram: “Envidias a Bad Bunny”

· Bad Bunny envía emotivo mensaje a todos en Instagram por su Grammy: ‘Me siento orgulloso de mí’