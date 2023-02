Bad Bunny y Justin Bieber harían colaboración musical, según DeuxMoi

El mismo sitio web que asegura que entre Bad Bunny y Kendall Jenner hay algo más que una amistad es el que está afirmando que entre el cantante de género urbano y el artista pop Justin Bieber se está cocinando algo que puede terminar en colaboración. Hablamos del portal DeuxMoi.

La confirmación viene después que afirmaron que Justin Bieber lanzará un disco este verano. De hecho, también dicen que el mismo está casi listo y que viene un cambio en su música y en algunas canciones que ya había trabajado previamente. Así que esta sería la excusa perfecta para aprovechar y meter al Conejo Malo y hacer una nueva canción.

Como Bad Bunny ya había lanzado “Un Verano Sin Ti” con el que además ha recibido varios premios como Latin Grammy, American Music Awards y Grammy 2023, no tiene pensado lanzar otro disco pronto. Así que la colaboración presuntamente irá en el disco de Justin Bieber.

Bad Bunny cenó con Justin Bieber, Kendall y Hailey

DeuxMoi también fue el medio que dijo que entre Kendall Jenner y Bad Bunny hay algo más que una amistad. Justo después que el puertorriqueño triunfara en los Grammys 2023, se le vio supuestamente con la hermana de Kim Kardashian besándose en un club privado de Los Ángeles.

Recordemos que la modelo había terminado su relación no hace mucho con el jugador de Kendall Jenner terminó con su novio, el jugador de la NBA, Devin Booker, a finales del 2022. Mismo que dejó de seguirla inmediatamente después de que se dieran a conocer estas noticias. Además se sabe que Bad Bunny tuvo una cena de cuatro con los mejores amigos de Kendall, Justin Bieber y Hailey Baldwin.

Bad Bunny y Kendall Jenner saliendo juntos de el mismo restaurante en Los Ángeles. pic.twitter.com/PRM5zY40iy— Indie 505 (@Indie5051) February 19, 2023

Esto sucedió en un restaurante de Los Ángeles. A pesar que salieron por puertas separadas, los paparazzis se pusieron muy pilas y se dieron cuenta de todos los detalles. Pero es DeuxMoi el que confirma que entre el intérprete de “La Neverita” y “El Apagón” y la modelo de Victoria’s Secret hay o hubo al menos, unos besos. los paparazzis preguntadole a kendall jenner si bad bunny besa bien, me descojono pic.twitter.com/NkziwO5f06— A PALÉ 🍭🏍 (@APALEAPALE) February 19, 2023

Así que de ese encuentro pudo haberse dado esta nueva colaboración entre Justin Bieber y Bad Bunny. Habrá que esperar el verano a ver si finalmente se da. Bad Bunny spotted last night on a double date with Kendall Jenner, Justin Bieber and Hailey Bieber in LA. pic.twitter.com/L9kzrzxLRI— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 19, 2023

