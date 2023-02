Critican a Bad Bunny por supuestamente ponerle mala cara a Adele en los Premios Grammy 2023

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue sin duda la estrella latina de la noche. Sin embargo, a pesar de haber ganado en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, perdió en la de Mejor Interpretación Pop Individual ante la cantante británica Adele. Las redes sociales no han parado de señalar al intérprete de “Titi Me Preguntó” de haber puesto mala cara mientras la cantante de “Easy On Me” daba su discurso.

En cuestión de minutos, su video en close up de su cara mirando a un punto fijo sin siquiera aplaudir o reírse (al menos esos segundos del clip que está rodando como pan caliente en las redes sociales) ha hecho que muchos terminaran criticando a Bad Bunny mientras Adele subía a recibir el galardón del Grammy. “Y esa mala cara por qué si ahí la que canta es Adele“, Qué niño tan soberbio. Primero fue el celular de la fan y ahora esto” y “Ni la mínima educación de saber perder”, fueron parte de los comentarios que le lanzaron a Bad Bunny. View this post on Instagram A post shared by Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

A pesar de estos señalamientos, Bad Bunny sí se dejó ver feliz al momento de ganar su primer Grammy. Amén del espectáculo que dio en el opening de los Premios Grammy, donde levantó del asiento hasta la propia Taylor Swift. Jennifer Lopez fue otra que no paró de gritarle y ahuparlo durante todo su show. View this post on Instagram A post shared by Revista Ronda (@revista_ronda)

Recordemos que la esposa de Ben Affleck es de origen puertorriqueño también y, en la época para la que ella se hizo famosa, aún no había el auge de los latinos en el mercado anglo como lo hay hoy en día. Por cierto, JLO ha dado mucho de qué hablar también por una supuesta mala cara. View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

Estaba sentada junto al actor de Hollywood. Este le susurró algo en el oído, ella cambió su expresión facial y de inmediato se acomodó e incorporó ante las cámaras. Pero, como ya sabemos que lo que se sube a internet, ahí queda.. Una vez más y al igual que su casi compatriota Bad Bunny, fueron cercados por tener ‘caras largas’ en determinados momentos de la noche.

Sigue leyendo:

Laureano Brizuela dice que ni a Bad Bunny, ni a Maluma los escucharán en el futuro

Camila Cabello apenas tapó sus senos con perlas causando estragos los Premios Grammys 2023

Bad Bunny envía emotivo mensaje a todos en Instagram por su Grammy: ‘Me siento orgulloso de mí’

Los atuendos más impactantes en la entrega de premios Grammy 2023

Conoce la lista completa de ganadores en los Grammy 2023

Aparecen fotos de Gael García besando a Bad Bunny en la película “Cassandro”