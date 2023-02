Camila Cabello apenas tapó sus senos con perlas causando estragos los Premios Grammys 2023

Los latinos dieron de qué hablar toda la noche de los Premios Grammys 2023. Camila Cabello fue una de ellas y sobre todo por su espectacular look que tumbó quijadas en la alfombra roja desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La cubana mostró casi todos sus senos y no se vio ni un poquito vulgar.

Todo lo contrario, Camila Cabello dejó su busto casi entero a la vista y aún así mantuvo un nivel de elegancia y alta costura en todo momento. Un sostén de perlas tejidas entre sí que formaban en el centro unas flores fueron el toque romántico y explosivo de la intérprete de “Havana” y “Señorita” . Además tenía una falDa de corte alto con abertura que le llegaba hasta bien arriba al muslo sumado a una sandalias de plataformas finitas, que hizo que fuese una de las mujeres más bellas en la gala de los Premios Grammy 2023. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

El sostén de perlas que visitó la ex de Shawn Mendes es de la firma PatBo y se tardaron más de 40 horas en tejerlo. Su calzado fue de Weitzman y la joyería que lució de Mikimoto. El cabello lo llevó suelto como casi siempre y el maquillaje natural. Por supuesto, las miradas se fueron directo a sus sostén de perlas. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

Camila Cabello ganó junto a Ed Sheeran en la categoría de Mejor Pop/Dúo por el tema “Bam Bam” y se consagra como otra de las grandes estrellas latinas de la noche, que no dejaron de brillar desde que pusieron un pie en la alfombra roja del Premio Grammy 2023: Marco Antonio Solis, Chiquis Rivera, Carlos Vives, Anitta, Fito Páez y por supuesto Bad Bunny.

Su disco “Un Verano Sin Ti” se llevó el galardón al Mejor Álbum Música Urbana. Como él mismo lo expresó fue un trabajo que hizo con el corazón y desde el amor. Además abrió la gala y dejó a todo el mundo un tacón con su majestuosa interpretación. Puso a bailar desde Taylor Swift hasta Adele. No hay duda que los latinos estamos conquistando cada vez más espacios. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

