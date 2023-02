Anitta causa sensación al usar un vestido transparente que deja ver el hilo de su tanga

Sin duda Anitta fue una de las artistas más presentes el fin de semana debido a su nominación al Grammy, y en su cuenta de Instagram compartió fotos de un evento previo a la entrega de los premios, al que acudió usando un vestido transparente que delineó al máximo su escultural figura; la prenda dejaba ver el delgado hilo de la tanga de la cantante.

La noche del domingo la reguetonera brasileña acudió a la ceremonia de entrega de premios, pero desde que salió del hotel donde se hospedaba posó para varias fotos luciendo un ajustado vestido negro con acabado de vinil y aplicaciones tipo encaje; la cola llena de adornos se extendía varios metros. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta estuvo nominada en la categoría de Mejor Nuevo Artista; finalmente no obtuvo el premio pero eso no le quitó la alegría que expresaba en su rostro, logrando la meta que se propuso desde hace varios años. Ella también publicó imágenes que la muestran al lado de varios artistas como Sebastián Yatra, Benny Blanco y Kelly Rowland. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

