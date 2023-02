Bad Bunny envía emotivo mensaje a todos en Instagram por su Grammy: ‘Me siento orgulloso de mí’

El puertorriqueño Bad Bunny hizo historia ayer en los Premios Grammy 2023 al abrir el show con un espectáculo con mucho reggaetón, géneros latinos y color. El mismo puso a bailar a estrella de la talla de Taylor Swift, Jennifer López, Adele y Lizzo. Pero su humildad traspasó barreras con el sentido mensaje de agradecimiento que publicó en su cuenta de Instagram.

‘La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS’, escribió Bad Bunny en Instagram después además de haber ganado en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana en el Grammy 2023. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY ☀️🌊❤️ (@badbunnytdr)

Esa es la cereza que le faltaba al pastel de Bad Bunny. El 2022 fue uno de los años más exitosos para el Conejo Malo después de su World’s Last Tour 2022. El intérprete de ‘Titi Me Pregunto‘ y ‘El Apagón‘ hizo que el mundo entero volteara a verlo ayer en los Premios Grammy 2023 desde el Crypto.com Arena en la ciudad de Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by CBS (@cbstv)

Todo esto ocurre después de varias de ausencia de Bad Bunny en el ojo público. Recordemos que hace poco lanzó el celular de una fan al agua. Esto le valió las críticas de muchos en las redes sociales, así como también de muchos otros famosos. Para ese momento el boricua sólo borró su contenido de Instagram y colocó su cuenta privada.

Cosa que culminó ayer después de una de las noches más importantes para Benito Antonio Martínez Ocasio, como se llama verdaderamente Bad Bunny. La gran ausente fue su novia o ex novia, aún no queda muy claro, Gabriela Berlingeri, de quien se dice se separó pero hasta ahora nada comprobado o dicho a viva voz por alguno de ellos. View this post on Instagram A post shared by BAD BUNNY ☀️🌊❤️ (@badbunnytdr)

