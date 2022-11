Bad Bunny hace historia al ser el primer nominado a ‘álbum del año’ en los Grammy con un disco en español

Este 2022 ha estado lleno de logros profesionales para el cantante del género urbano Bad Bunny, y el más reciente de ellos es su nominación en la categoría de ‘álbum del año’ en los Premios Grammy con su disco en español “Un Verano Sin Ti”. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue durante la mañana del pasado martes que se dio a conocer la lista de nominados para la 65ª Entrega Anual de los Premios Grammy, misma donde el denominado ‘conejo malo’ obtuvo tres nominaciones: Mejor interpretación pop solista, Mejor álbum de música urbana y, por supuesto, Mejor álbum del año.

Su nominación a esta última categoría lo ha hecho acreedor a un nuevo honor, pues de acuerdo con ET, ningún artista latino habría sido acreedor a este logro. Eso sí, solo dos artistas con ascendencia latina han competido previamente en esta terna: Santana, quien ganó en el año 2000 con ‘Supernatural’, y Cardi B, quien fue nominada en 2019 por ‘Invasion of Privacy’, pero no obtuvo el galardón.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que el artista puertorriqueño ha sido nominado por la Academia. De hecho, en años pasados Bad Bunny compitió dentro de 6 categorías Grammy y ganó dos de ellas.

El año pasado, el intérprete de “Yonaguni” y “Titi me preguntó” ganó como mejor álbum de música urbana por “El Último Tour Del Mundo”, y en 2020 ganó como mejor álbum de pop latino o urbano por su segundo álbum de estudio en solitario “YHLQMDLG”.

La gala de los Premios Grammy 2023 se llevará a cabo el próximo 5 de febrero en la ciudad Los Ángeles. Y, además de Bad Bunny otros artistas latinos que figuran dentro de la lista de nominados son: Rosalía y Anitta.

