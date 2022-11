Premios Grammy 2023: la lista de nominados. Beyoncé destaca. Anitta y Bad Bunny también

En el marco del Latin Grammy 2022 a realizarse en Las Vegas, los Premios Grammy han dado a conocer su lista de nominados para el 2023, que incluye a varios artistas latinos como lo son Bad Bunny, Rosalía y Anitta, quien no podía creerlo y así se vio en un video que se viralizó en Instagram cuando se enteró.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación ha dado a conocer sus nominados en las 91 categorías donde la reina es Beyoncé con 9. Además, los Premios Grammys dieron a conocer este año sus nuevas categorías: Compositor del Año y el Premio a la Canción Especial para el Cambio Social, Mejor Álbum de Declamación de Poesía, Interpretación de Música Alternativa, Interpretación de Música Americana y Música Original para Videojuegos y otros Medios Interactivos.

La entrega del Grammy 2023 se llevará a cabo el 5 de febrero en la ciudad Los Ángeles. Además de Beyoncé, otros artistas que lideran la lista de nominaciones son: Beyoncé, Adele, Lamar, Harry Styles y Lizzo. Y los latinos que aunque no tienen la misma cantidad, están haciendo un ruido impresionante: Rosalía, Bad Bunny y Anitta.

Lista de nominados – Grammy 2023

Mejor álbum de rap

God Did, DJ Khaled

I Never Liked You, Future

Come Home The Kids Miss You, Jack Harlow

Mr. Morale & The Big Steppers, Kendrick Lamar

It’s Almost Dry, Pusha T

Mejor artista nuevo

Anitta

Omar Apollo DOMi & JD Beck

Samara Joy

Latto

Maneskin

Muni Long

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Mejor canción del año

abcdefu, GAYLE

About damn time, Lizzo

All too well (10 Minute Version, The Short Film), Taylor Swift

As it was, Harry Styles

Bad Habit, Steve Lacy

Break My Soul, Beyoncé

Easy on me, Adele

God did, DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy

The heart part 5, Kendrick Lamar

Just Like That, Bonnie Raitt

Mejor arreglo, instrumental o a capela

As days go by (an arrangement of the family matters theme song).

How deep is your love.

Main titles (Doctor Strange in the multiverse of madness).

Minnesota, Wi.

Mejor composición instrumental

African tales.

El país invisible.

Fronteras (Borders) suite: Al-Musafir blues.

Refuges.

Snapshots.

Mejor álbum dance / música electrónica

Reinassance, Beyoncé.

Fragments, Bonobo.

Diplo, Diplo.

The last goodbye, Odesza.

Surrender, Rüfüs du sol.

Mejor grabación dance / electrónica

Break my soul, Beyoncé.

Rosewood, Bonobo.

Don’t forget my love, Diplo & Miguel.

I’m good (Blue), David Guetta & Bebe Rexha.

Intimidated, Kaytranada feat. H.E.R.

On my knees, Rüfüs du sol.

Mejor álbum de pop vocal

Voyage, ABBA.

30, Adele.

Music of the spheres, Coldplay.

Special, Lizzo.

Harry’s House, Harry Styles.



Mejor álbum de pop vocal tradicional

Higher, Michael Bublé.

When Christmas comes around…, Kelly Clarkson.

I dream of Christmas (extended), Norah Jones.

Evergreen, Pentatonix.

Thank you, Diana Ross.

Mejor interpretación pop en solitario

Easy on me, Adele.

Moscow Mule, Bad Bunny.

Woman, Doja Cat.

Bad Habit, Steve Lacy.

About damn time, Lizzo.

As it was, Harry Styles.

Álbum del año

Voyage, ABBA.

30, Adele.

Un verano sin ti, Bad Bunny.

Renaissance, Beyoncé.

Good morning gorgeous (deluxe), Mary J. Blige.

In these silent days, Brandi Carlile.

Music of the spheres, Coldplay.

Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar.

Special, Lizzo.

Harry’s house, Harry Styles.

Productor del año no clásico

Boi-Ida.

Dernst ‘D’Mile Emile II.

Dahi.

Jack Antonoff.

Dan Auerbach.

Mejor interpretación de Rock

So happy it hurts, de Bryan Adams.

Old Man, de Beck.

Wild Child, de The Black Keys.

Broken Horses, de Brandi Carlile.

Crawli, de Idles.

Patient number 9, de Ozzy Osbourne feat. Jeff Beck.

Disco del año

Don’t shut me down, ABBA.

Easy on me, Adele.

Break my soul, Beyoncé.

Good morning gorgeous, de Mary J. Blige.

You and me on the rock, Brandi Carlile.

Woman.

Bad habit, de Steve Lacy.

The heart parts 5, de Kendrick Lamar.

About damn time, Lizzo.

As it was, Harry Styles.

Mejor video musical de formato largo

Adele One Night Only.

Our World, Justin Bieber.

Billie Eilish live at the O2.

Motomami (Rosalía TikTok Live Performance).

Jazz fest: a New Orleans Story.

A band Brotherhood a Barn.

Mejor banda sonora para videojuegos

Aliens: Fireteam elite.

Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarock.

Call of Duty: Vanguard.

Marvel’s: Guardianes de la Galaxia.

Old World.

Mejor partitura de bso para medios audiovisuales (cine y televisión)

The Batman.

Encanto.

No time to die.

El poder del perro.

Succession: season 3.

Mejor álbum de bso para medios audiovisuales

Elvis.

Encanto.

Stranger Things: bso from the Netflix series, temporada 4 (vol. 2).

Top Gun: Maverick.

West Side Story.

Mejor álbum latino de rock o alternativo

El alimento, Cimafunk.

Tinta y tiempo, de Jorge Drexler.

1940 Carmen, Mon Laferte.

Alegoría, Gabi Moreno.

Los años salvajes, Fito Páez.

Motomami, Rosalía.

Mejor álbum de Música Urbana

Trap cake, Vol. 2, de Rauw Alejandro.

Un verano sin ti, de Bad Bunny.

Legendary, de Daddy Yankee.

La 167, Farruko.

The love sex & tape, de Maluma.



Mejor álbum de pop latino

Aguilera, de Christina Aguilera.

Pasieros, de Rubén Blades y Boca Livre.

De adentro pa afuera, de Camilo.

Viajante, de Fonseca.

Dharma+, de Sebastián Yatra.

