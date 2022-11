Bad Bunny se apunta otro récord: Artista del año en Apple Music

Los reconocimientos para Benito Martínez, más conocido como Bad Bunny, no paran de sumarse. No le bastó con ser el líder en las nominaciones de los próximos Latin Grammy 2022, los American Music Awards, sino que además Apple Music le ha otorgado el premio a Artista del Año al exponente de género urbano.

Aunque su carrera artística ha generado un sinfín de éxitos. Sin duda, “Un Verano Sin ti” logró convertirse en la obra más preciada de Bad Bunny hasta los momentos. Hoy Apple Music lo reconoce al entregarle una premiación por tener el Álbum más Reproducido de la plataforma y además el Álbum Latino Más Grande de todos los tiempos. Zane Lowe entregándole el premio “Artist Of The Year” a Bad Bunny directamente de Argentina. 🥺🫶🏼🏝️pic.twitter.com/nT0c7btcu1— 🌴BadBunnyTour🌴 (@tourbadbunny) November 9, 2022

“Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022″, dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music and Beats de Apple.

Además, en su cuenta de Instagram postearon par de fotografías de la estrella y escribieron: “Bad Bunny se ha convertido en un símbolo de la migración de la cultura latina a la corriente principal global, remodelando la apariencia, el sonido y la sensación del pop moderno simplemente siguiendo a su propia musa. La super estrella puertorriqueña es de Apple Music”. View this post on Instagram A post shared by Apple Music (@applemusic)

Tras hacerse pública la noticia, el artista boricua tomó turno y envió un mensaje de agradecimiento: “Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he vivido. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: -Es por mí. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, dijo uno de los artistas más reconocidos mundialmente, “El Conejo Malo”.

Hay que hacer saber que este no sería el primer premio que recibe el intérprete de “Titi Me Preguntó” por parte de la prestigiosa plataforma digital. Otros de los reconocimientos que posee Bad Bunny son:



-Es el artista más grande de todos los tiempos por streams a nivel mundial.

-“Un verano sin ti” es el álbum latino más reproducido de todos los tiempos.

-El tema “Moscow Mule” tiene el récord de la canción latina más grande de todos los tiempos a nivel mundial por los streams durante su primer día.

-22 canciones de Bad Bunny han llegado al Daily Top 100 Global. Esto rompe el récord de más entradas simultáneas de un solo artista latino.

-Bad Bunny ha llegado al primer lugar del Daily Top 100 en 34 países y es el único artista latino en lograrlo.

-44 canciones del artista han llegado al Top 100 diario en varios países.

-3 de sus canciones han llegado al número uno de la lista global, un récord entre artistas latinos. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

Aquí les dejamos el tema “El Apagón” donde Bad Bunny habla de su isla natal Puerto Rico.

