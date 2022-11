Don Francisco tacha a Bad Bunny de desagradecido y dice: “Fui el primero que lo llevó a la televisión”

Vaya sorpresa se llevaron los conductores del programa chileno “Meganoticias Alerta”, esto luego de que Don Francisco hiciera tremenda confesión sobre el cantante Bad Bunny. Y es que el presentador terminó asegurando que al famoso se le olvidó que él fue uno de los primeros que le tendieron la mano durante sus inicios en la música. ¿Qué más dijo? Sigue leyendo para enterarte.

No podemos olvidar que “el conejo malo” es considerado uno de los mayores exponentes del género urbano en la actualidad, y aunque hoy es aclamado por millones de personas a nivel mundial, no siempre obtuvo la atención de la que hoy goza por parte de algunos medios de comunicación.

De acuerdo con Mario Kreutzberger, nombre real del presentador de ‘Sábado Gigante’, él decidió apoyarlo durante sus inicios dándole una plataforma para promocionar su música. A pesar de esto, Benito ahora no le contestaría ni las llamadas.

“Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión y que después me ha costado y nunca he podido volver a hablar con él”, dijo el presentador durante su aparición en un programa de revista chileno.

Asimismo, durante su relato también reveló que cuando conoció a Bad Bunny le pareció un joven de origen humilde, pero con una gran personalidad que sabía que lo llevaría lejos.

Sin embargo, lamentó que ahora sea el propio reguetonero quien decida ignorar sus llamadas: “Lo he llamado varias veces… Pero después no me contestó, pero dije ‘bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar’. A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice ‘oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'”, sentenció.

