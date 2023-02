Premios Grammy 2023: Bad Bunny gana en la categoría de Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny obtuvo el Premio Grammy en la categoría a Mejor álbum de música urbana por su disco “Un verano sin ti”, eliminando de la competencia a Maluma, Daddy Yanke, Farruko y Rauw Alejandro.

De Puerto Rico para el mundo llegó Bad Bunny para inaugurar la ceremonia 65 edición de los Premios Grammy con “El Apagón” y “Después de la Playa”, temas con los que puso a bailar a todos los asistentes, incluida Taylor Swift al ritmo de merengue en español.

“¡Qué viva la música latina!“, dijo Bad Bunny.

Poco después el artista puertorriqueño se convirtió en el primer latinoamericano en adjudicarse un premio durante la ceremonia que se lleva a cabo en la Crypto.com Arena de los Ángeles, en California, Estados Unidos.

Luego de recibir la estatuilla como “Mejor álbum de música urbana”, por su último disco “Un verano sin ti”, el rapero dedicó unas palabras en las que aseguró que trabajó en él con amor y pasión, por lo que está convencido de que “cuando haces las cosas con amor y pasión, todo es más fácil“, además de agradecer a todos los involucrados en la creación de este disco, por supuesto sin olvidar a la comunidad latina, momento que también aplaudió Jennifer López.

“Gracias a todos los latinos en el mundo entero, en los Estados Unidos, gracias a todos los artistas que trabajaron en este álbum, a los productores”. Bad Bunny

En su discurso tampoco se olvidó de las nuevas generaciones, quienes serán los encargados de llevar el movimiento del reguetón a otros niveles.

“Este premio se lo dedico a Puerto Rico, la capital del reguetón. Se lo quiero dedicar a todas las leyendas y especialmente también a los nuevos que mantienen vivo y refrescando el movimiento. Sigamos llevando este género a otro nivel. Los quiero, gracias!”, sentenció con la estatuilla en sus manos.

En la misma categoría venció a Rauw Alejandro con su “Trap Cake, Vol. 2”; a Daddy Yankee y el Legendaddy; Farruko con La 167; y Maluma con el album The Love & Sex Tape. "When you do things with love and passion, everything is easier."



Bad Bunny accepts his #Grammy. https://t.co/adK5uZhUEF pic.twitter.com/YseZcbRcSC— Variety (@Variety) February 6, 2023

