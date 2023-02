Los ganadores latinos en la entrega del Grammy 2023

Nuevamente los cantantes latinos destacaron en la entrega de los Grammy, con géneros como reguetón, salsa y hasta balada. El puertorriqueño Bad Bunny obtuvo el premio en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, por su exitosa producción Un verano sin ti; además puso a todos a bailar al inicio del evento.

Natalia Lafourcade ganó el Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por Un canto para México. Ella no se lo esperaba, pero se mostró muy contenta en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram: “Tengo una alegría infinita en mi alma por celebrar nuestro canto, nuestra cultura, nuestra tradición”.

El Mejor Álbum de Pop Latino fue para el panameño Rubén Blades por Pasieros. Él también expresó su agradecimiento en un mensaje: “A mis colegas y amigos del grupo BOCA LIVRE de Brasil, mis felicitaciones y abrazos por este merecido reconocimiento a su talento”. View this post on Instagram A post shared by Rubén Blades (@ruben.blades)

A tan sólo una semana de su boda con Nadia Ferreira el salsero Marc Anthony obtuvo el premio Grammy por Mejor Álbum Tropical, y en el mensaje que publicó expresa su alegría: “Mi álbum “Pa’lla Voy” ganó un Grammy a Mejor Álbum Tropical 🏆 Muchas gracias a la Academia por este reconocimiento y a ustedes mi gente por gozarse cada canción. Esto sigue!” View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Rosalía no se quedó atrás, y tras obtener el Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por el exitoso Motomami publicó en Instagram dos fotos: una luciendo muy relajada y otra con una expresión de asombro, con el mensaje: “MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEE??” View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Finalmente, el soundtrack de la exitosa película de animación “Encanto” se llevó tres premios Grammy: Mejor Soundtrack de Recopilación para Medios Visuales, Mejor Partitura Musical para Medios Visuales, y uno para Lin-Manuel Miranda y su equipo de compositores por Mejor Canción escrita para Medios Visuales, por el sencillo número 1 “We don’t talk about Bruno”. View this post on Instagram A post shared by Disney’s Encanto (@encantomovie)

También te puede interesar:

-Conoce la lista completa de ganadores en los Grammy 2023

-Los atuendos más impactantes en la entrega de premios Grammy 2023