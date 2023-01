Camila Cabello y Camilo encienden Youtube en una cama que va sobre una “Ambulancia”

El colombiano Camilo y la artista cubana Camila Cabello andan explotando el Youtube con el nuevo videoclip llamado “Ambulancia”. Ahí y de una forma muy sugerente, se les ve sobre una cama que a su vez va en el techo de una ambulancia. Mientras, se muestran a medio vestir y van narrando la historia de un amor apasionado. Por supuesto, los fans que tienen cada uno han incendiado las redes sociales con comentarios.

“Los amo”, “Debo confesar que el mejor dúo es Evaluna y Camilo pero esto con Camila Cabello me robó el corazón”, “Hagan otro tema juntos por favor”, “Camilo ten a Camila de invitada en todos tus conciertos por favor”, “Los mejores, la mejor canción y lo mejor es la cama sobre la ambulancia“, son partes de los halagos que se pueden leer para esta nueva sociedad musical conformada por dos de los cantantes más destacados en la industria musical latina.

Pero no sólo ahí. Recordemos que Camilo como Camila Cabello han sido nominados al Grammy. Amén de él tener 5 Latin Grammys en su haber. “Ambulancia” pertenece al tercer disco del colombiano “De Adentro Pa Afuera”. Además el videoclip lo dirigió la propia esposa del artista e hija de Ricardo Montaner, Evaluna Montaner.

La primera vez que Camila y Camilo interpretaron el tema “Ambulancia” fue el Microsoft Theater de Los Ángeles. Sin embargo, desde que se lanzó el tema y hasta el momento de cierre de esta nota, la canción acumula casi 12 millones de reporducciones en Spotify. View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello)

El disco de Camilo alcanza casi el billón y medio de reproducciones y eso le ha valido la nominación a Grammy que la categoría de Mejor Álbum Pop Latino. A pesar de su éxito, el intérprete de “Índigo” y “Pegado” le lanza flores a su esposa y asegura que ella es una pieza fundamental en su éxito. View this post on Instagram A post shared by Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

“Evaluna filmó el video musical encima de una ambulancia real y estoy muy orgullosa de cómo se unió: es uno de mis videos musicales favoritos que hemos hecho. Estoy tan emocionado de que finalmente podamos compartirlo con La Tribu”, sentenció Camilo.

Esta no es la primera vez que el cantautor hace colobarociones con artistas famosos. En el pasado unió talento con Myke Towers, Grupo Firme, Nicki Nicole, Alejandro Sanz, y hast la propia Evaluna Montaner.

También ha sido uno de los artistas latinos invitado al show de Jimmy Kimmel Live! y tiene un documental en HBO llamada Camilo: El Primer Tour de Mi Vida. En este 2023, Camilo continuará su De Andentro Pa’ Afuera Tour en Latinoamérica.

