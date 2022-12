Camilo y Evaluna Montaner tendrían serios problemas de pareja, asegura Mau Montaner

Las alarmas se han encendido en la casa de Camilo y Evaluna Montaner, una de las parejas más mediáticas del momento.

Y es que, de acuerdo a diversos reportes de la prensa hispana, se ha revelado que la famosa pareja estaría viviendo momentos complicados.

En los últimos días se conoció que el amor entre los cantantes no estaría pasando por su mejor momento, pues una persona cercana a la familia reveló que algunas decisiones presuntamente han llevado al matrimonio a constantes discusiones.

Esto surgió después de que hace muy poco, Mau hermano de Evaluna y su esposa Sara revelaron en vivo un defecto que posee la feliz pareja de Camilo y la menor de los Montaner.

Sin dudas, no todas las parejas poseen costumbres o hábitos que sean agradables para el resto como es el caso de los famosos cantantes.

Es que al parecer Camilo y Evaluna, no desecharían ciertos utensilios que ya deberían tirar a la basura, por lo que los conservan, aunque ya no sean útiles y terminan acumulándolos en su hogar. No se brindaron detalles de cuáles eran los elementos que guardaban.

El cantante mencionó que su cuñado y su hermana guardan cosas que ya no necesitan, pero que se niegan a botar por múltiples razones. Si bien no dio más detalles al respecto, su esposa, Sara Escobar, coincidió con él y confirmó frente a las cámaras este secreto de la pareja.

Uno de los temas que también ha sido discutido en las últimas semanas sería la revelación del rostro de Índigo, primera hija de Evaluna y Camilo.

Los cantantes decidieron mantener al margen del espectro mediático la identidad de la pequeña, por lo que evitan a toda costa que su cara sea plenamente identificable en fotografías y videos.

Sin embargo, el pasado mes de noviembre los paparazzi lograron registrar algunas muestras faciales de la pequeña, mientras que Camilo se desplazaba por uno de los pasillos del aeropuerto internacional de Miami.

Las imágenes se volvieron virales rápidamente en las plataformas digitales y varios usuarios cuestionaron la vulneración de la privacidad de la bebé, pues son sus padres quienes deciden cuándo y cómo mostrar a la pequeña a la audiencia. Otros manifestaron que es una consecuencia por ser personas de interés público.

