VIDEO: Ricardo Montaner demanda a psicóloga que lo critica por besar a sus hijos en la boca

El cantante Ricardo Montaner se convirtió en blanco de controversia luego de que se diera a conocer la demanda por daños y perjuicios que interpuso contra una psicológica, quien crítico una foto que el cantante compartió con su hijo en la que se le ve besándolo en los labios cuando tenía 7 años, algo que ella tomó como una amenaza para silenciarla.

Todo habría comenzado en enero pasado cuando la psicóloga Florencia Rodríguez recibió una fotografía de sus seguidores publicada por el intérprete de “Me va a extrañar” en Instagram, en ella habló de límites y criticó la acción del cantante con su hijo lo que logró molestarlo y meses después tomó acciones legales.

En entrevista para el programa “Despierta América”, la psicóloga aseguró que el objetivo de hablar sobre el beso a su hijo no era contra Montaner, sino para crear conciencia sobre “la formación y educación en sexualidad que se les da a los niños en la escuela”.

“La fotografía y la psicología tienen una relación, se pueden observar vínculos familiares o conductas según lo que expresa el lenguaje no verbal y abrí el debate sobre ese tema. Estábamos hablando de las familias aglutinadas, utilicé esa foto para hablar sobre los límites de las relaciones padres e hijos porque cada vez que se cruzan los límites, eso tiene que ver en la salud mental de los niños”. PSICÓLOGA FLORENCIA RODRÍGUEZ

“Un límite te pido”, es parte del mensaje con el que la psicóloga compartió la foto de Ricardo Montaner con su hijo Ricky, algo que a lo que el también compositor no dudó en responder: “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia y luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar”.

Ante esto la Dra no se quedó callada y reveló lo que sucedió con la famosa familia: “Como no hubo comunicación previa es que yo tomo esta demanda por daños y perjuicios como una amenaza legal, como una manera de silenciar. La familia Montaner se muestra como un referente de lo que es el modelo de familia, entonces lo que yo quería transmitir es que hay cosas que no son tan funcionales, que hay que observar de manera más objetiva”.

En entrevista añadió: “Él inicia una demanda cuando él está en un lugar de poder, yo soy una persona común y corriente, de clase media, trabajadora, que tiene una cuenta profesional en redes sociales, él es Ricardo Montaner con todo lo que eso implica hoy”.

Las críticas a la familia Montaner no terminaron con la foto del cantante y su hijo, pues Florencia Rodríguez también tomó una de la boda de Ricky con Stefanía Roitman en la que los señaló de ser un clan.

