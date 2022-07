VIDEO: Alumno de La Academia odia canción de Camilo y le manda inesperado mensaje

Uno de los reality shows que no deja de dar de que hablar sin duda es La Academia, la cual en su aniversario 20 no deja de generar polémicas además de un alto rating para TV Azteca. Semana a semana, los alumnos de esta nueva generación se reúnen con su director el cantante y compositor Alexander Acha quien les da a conocer las canciones que interpretarán en los próximos conciertos.

En esta ocasión uno de los participantes no estuvo nada de acuerdo con el tema que va a interpretar este fin de semana. Y es que fue el tema que le tocó al guatemalteco Nelson el que causó el problema, pues, aunque Alexander Acha pensó que le iba a gustar dicha canción, la realidad es que el académico “odia” el famoso éxito de Camilo.

El tema que Nelson deberá interpretar este próximo domingo 17 de julio es el éxito de Camilo “Ropa Cara”, sin embargo, esto no le gustó para nada al representante de Guatemala.

Y es que, al recibir dicho tema, la cara de desagrado del alumno fue notable, sin embargo, éste aseguró que recibía el tema con cariño y hará un buen trabajo; al saber que no era de su agrado dicha canción, el director Alexander Acha preguntó cuál era la razón por la que no le gustaba.

“Es de las canciones que más odio en toda mi vida, pero la voy a aceptar con amor. Odio esta canción porque se me hace muy tonta, pero no, saludos a Camilo. Pero le voy a sacar el gusto, lo que no me gusta es todo lo que engloba la canción tanto melodía como letra, se me hace un poco vago”

NELSON, PARTICIPANTE DE LA ACADEMIA