La cara de aburrimiento de Ben Affleck junto a Jennifer Lopez en los Grammy se hace viral| VIDEO

La noche de los Grammy, en Los Ángeles ha dado de qué hablar. Aunque la velada es protagonizada por artistas de la música, en esta oportunidad el actor Ben Affleck atrapó las miradas y se convirtió en tendencia en redes sociales por mostrarse “aburrido”, mientras su esposa, la cantante Jennifer Lopez (JLo) se gozaba la ceremonia.

Affleck estaba sentado junto a la cantante que asistió en calidad de invitada, que no paró de bailar, reír y disfrutar del espectáculo. Sin embargo, la cara de hombre era la otra cara de la moneda.

En la ceremonia el actor se mantuvo serio, incluso cuando tenían las cámaras frente a él y su esposa. Por ejemplo, el video que ha inundado las redes sociales y muestra a un Ben Affleck apenas mover la cabeza al ritmo de la música que sonaba en el lugar. En el escenario estaba el reconocido Stevie Wonder, interpretando una espectacular versión del tema Higher Ground con Chris Stapleton.

“Ben Affleck preferiría estar en cualquier otro lugar que no fuera la primera fila en los Grammy 2023 viendo a Stevie Wonder cantar Higher Ground”; “Ben Affleck siempre trae cara de que lo obligan a ir a todo”; “Ben Affleck es cualquier esposo arrastrado a una cosa de trabajo de su mujer” o “Yo pensé que tenía ganas de vivir hasta que vi a Ben Affleck”, fueron algunos de los miles de comentarios en escribieron internautas en Twitter.

Aunque JLo trató de disfrutar la noche en todo momento, fue pillada haciendo comentarios a su marido con seriedad ¿Le estaría diciendo que cambiara la expresión del rostro y que disimulara su “incomodidad”?

Me estoy muriendo con los vídeos de Ben Affleck con cara de aburrimiento y de pocas ganas de nada en los #GRAMMYs . pic.twitter.com/ACe0kS8x20

Las expresiones faciales de Affleck ya han sido tendencia en otras oportunidades. Tras el matrimonio de la pareja en 2022, el también director de cine fue blanco de comentarios por apreciarse “agotado”, lejos de la vitalidad y felicidad que mostraba Lopez en el momento.

La vida de Ben ha transitado por adicciones y problemas de la salud mental. En varias oportunidades ha hablado de momentos en los que atravesó por depresión; por ejemplo, su matrimonio con Jennifer Garner o el fracaso de películas como Una relación peligrosa.

En 2020 confesó que desde sus 26 años consumía antidepresivos, es decir, durante algo más de dos décadas.