Bad Bunny estrena la canción ‘Tormenta’ con Gorillaz: conoce la historia detrás

Esta vez no es una colaboración para un disco de Bad Bunny. El propio autor de “Un Verano Sin Ti” fue invitado por la agrupación Gorillaz para grabar un tema en su disco “Cracker Island”. La canción se llama ‘Tormenta’ y el propio Damon Albarn ofreció una entrevista a Jesús González de Sopitas, en la cual explicó detalles de esta junta.

“La canción de Bad Bunny merecía estar en un álbum y no sólo como una canción independiente”, comenta el integrante de Gorillaz. Al tiempo que cuenta que él se encontraba en Jamaica y el reggaetonero en Puerto Rico. Relativamente cerca para que ‘Tormenta’ se convirtiera en una realidad. Justo el nombre que merece es porque también se dio una calamidad con el clima el día que se reunieron.

“Creo que después de la tormenta estaba todo tan verde y soleado… Al día siguiente hicimos esta canción tan hermosa y tranquila”, dice Damon Albarn de Gorillaz sobre su experiencia de trabajar con el “Conejo Malo” del género urbano para su disco “Cracker Island”. View this post on Instagram A post shared by Gorillaz (@gorillaz)

Jesús González le preguntó al mismo por las frases en español. Si las entendía o cómo fue esa brecha cultural entre ambos: “Mi hija y mi amiga Salima estaban ahí. Ellas hablan español. La primera razón por la que descubrí a Bad Bunny en primer lugar es porque ellas lo aman. Creo que lo mencioné en alguna entrevista, que soy muy fan de él y luego una cosa llevó a la otra pero él es realmente asombroso“. View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

En cuanto a su experiencia y cómo fue el proceso del trabajo en estudio con el boricua aseveró: “Muchas veces no conozco a las personas sino hasta el final de la sesión. Es súper rápido y súper espontáneo. Es realmente la onda. Ha existido por un tiempo y se vuelve cada vez más grande y bueno ya hasta ahora soy un fan”.

Recordemos que el intérprete de “El Apagón” y “Titi Me Preguntó” tiene récord de reproducciones en plataformas digitales como Spotify y iTunes, hizo el tour más rentable para un artista hispano en el 2022, ha hecho cine, tiene una cryptomenda, decenas de premios que incluyen un Grammy, un restaurante y ha logrado hasta que Taylor Swift se rinda a sus pies. ¡Qué tal!



La cantante Taylor Swift bailó durante la presentación de Bad Bunny en los Grammypic.twitter.com/vmmj3Q4oFE— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 6, 2023

No hay duda que esta colaboración que se desprende de “Cracker Island”, ‘Tormenta’, dará mucho de qué hablar y muy probablemente sorprendan en el Coachella Festival 2023, pues se presentan el mismo 14 de abril. Hasta el momento de cierre de esta nota el tema musical había alcanzado casi las 300 mil reproducciones sólo en Youtube. View this post on Instagram A post shared by Gorillaz (@gorillaz)

Sigue leyendo:

Bad Bunny envía emotivo mensaje a todos en Instagram por su Grammy: ‘Me siento orgulloso de mí’

Premios Grammy 2023: Bad Bunny gana en la categoría de Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron pillados besándose en un club de Los Ángeles

Arcangel le tira fuertemente a Anuel AA en Instagram: “Envidias a Bad Bunny”

La Opinión Hoy: Bad Bunny, entre los mejor pagados según Forbes

‘El Puma’ Rodríguez de Bad Bunny y La Academia: “Los Grammy están tostados poner a Adele con este muchacho”