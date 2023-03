Bad Bunny y Kendall Jenner confirman su romance con ¡un beso!

Después que Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos besándose en un bar de Los Ángeles, cosa que confirmó el portal digital Deux Moi, ya es un hecho que entre el reggaetonero y la modelo hay una relación, pues se besaron en público. Esta vez los pillaron los amigos de TMZ.

Al parecer estaban en una cita comiendo sushi en WeHo y el intérprete de “TiTi Me Preguntó” y “La Neverita” se acercó para despedirse de la hermana de Kim Kardashian. Ésta lo abrazó, lo besó y se dejaron ver muy cariñosos. Bad bunny y kendall Jenner siendo novios es de las parejas más random y menos se imaginaba, el 2023 está potente pic.twitter.com/JZpeASktoK— Juan David Rojas (@juandavidrrz) March 8, 2023

Varios de los testigos dijeron que mientras estaban dentro del local no interactuaron, pero que ya al momento de la despedida se besaron y abrazaron. Además confirman que habían varios amigos en común y que su hermana Kylie Jenner también estaba. Recordemos que la misma se encuentra soltera pues terminó su relación con Travis Scott hace no mucho. Bad Bunny saliendo de cenar junto a Kendall y Kylie Jenner en Los Ángeles. 📸 pic.twitter.com/MZjfYCb3Zn— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) March 8, 2023

Semanas antes se vieron saliendo de un restaurante en el que también se encontraban Justin Bieber y su esposa Hayley Bieber. De hecho, se rumora también que Justin grabará con Bad Bunny para el disco que sacará el cantante canadiense. El mismo saldrá en verano, según el portal Deux Moi también. Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos nuevamente en West Hollywood, California y despidiéndose con un aparente beso. pic.twitter.com/YGg8tiyHj0— Susanita tiene un raton (@PosaTres) March 9, 2023

De la ex del Conejo Malo, Gabriela Berlingeri, no se supo más y sí borró algunas fotos con el cantante de género urbano de su Instagram. El ex de Kendall, el jugador de la NBA, Devin Booker, también dejó de seguir a la modelo de Victoria’s Secret, cosa que confirma aún más que entre ese par hay amor.

Por lo pronto, les dejamos la última presentación de Bad Bunny en los Grammys Awards 2023, donde parece que todo inició para esta nueva pareja de tórtolos.

