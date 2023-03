Ivy Queen llegó con Bad Bunny a los Billboard Women in Music Awards y él la homenajeó

Los Billboard Women in Music Awards 2023 se llevaron acabo desde la ciudad de Los Ángeles. Ahí varias mujeres de la industria musical se dieron cita. Algunas fueron reconocidas, tal fue el caso de tres de las latinas más importantes actualmente: Becky G, Rosalía y la puertorriqueña Ivy Queen, quien llegó del brazo de Bad Bunny.

El YouTube Theatre en Hollywood Park en Los Ángeles albergó a lo mejor de la industria musical femenina y eso incluyó a “La Potra”, “La Caballota” del género urbano, Ivy Queen. A la alfombra roja arribó de la mano de uno de sus pupilos y mejores amigos, Bad Bunny. Mismo que le entregó el Premio Ícono y le dedicó unas importantes palabras en un sentido discurso. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

“Como fanático del reggaetón he esperado mucho este momento… Creo que en el 2023 es el momento donde existen más exponentes femeninas del reggaetón y estoy seguro que es por la raíz que hiedra plantada hace mucho tiempo. Ella me dio la fuerza para ser yo mismo y trabajar el doble“, fueron las palabras del Conejo Malo e intérprete de “Titi Me Pregunto” al tiempo que le rendía un pequeño homenaje a Ivy Queen. Bad Bunny le entrega el premio de Icono a Ivy Queen en los Billboard Women in Music Awards 2023. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/S2DxL7JKgI— Bunny’s Network (@badbunnynetwork) March 2, 2023

Ella subió a la tarima con un vestido plateado de corsé ajustado y gran escote, siempre impecable. La intérprete de “Quiero Bailar” por supuesto agradeció a los Billboard Woman in Music Awards 2023 por incluirla como Premio Ícono y habló de sus batallas.

“Cuando me enamoré de la música me encontré luchando constantemente para ganarme mi lugar, ganarme mi propio carril y encontrar mi propia identidad entre los muchachos… Viajé por la isla de Puerto Rico midiendo mis habilidades contra MCs masculinos. Las rejas se convirtieron en mi mecanismo de autodefensa. A través de las letras animé a otras latinas que están a mi alrededor a valerse por sí mismas y también a no quedarse calladas cuando algo duele. Hago un llamado a todas las mujeres latinas y de la industria para que no permitan que otros nos dividan y no nos dividan más…Recordemos que la belleza es una actitud mental, y dicho esto, por favor señoras, no se vayan a la cama con maquillaje esta noche...”, aseveró la boricua. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Rosalía, Becky G e Ivy Queen las reinas de la noche

A pesar que Lana del Rey se llevó el Premio Visionario, las latinas se impusieron. No sólo Ivy, también Rosalía y Becky G quienes además llegaron con unos atuendos transparentes que dejaron con la quijada en el piso a un gentío. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Rosalía se llevó el premio a la Productora del Año y Becky G el Premio Impacto. Ambas posaron, sonrieron y dejaron muy claro que la mujer latina sigue conquistando espacios inimaginables. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

