Ivy Queen estremeció Premios Lo Nuestro 2023: ofreció un show y un discurso de ‘Caballota’

En la edición 35 de los Premios Lo Nuestro fue otorgado a Ivy Queen un reconocimiento al “Legado Musical” en el género urbano. En el evento ‘La Caballota’ estremeció el escenario con un show y un discurso conmovedor y motivador para las mujeres en la industria.

Con el popular “Quítate tú que llegó ‘La Caballota'” la pionera del reguetón abrió su show. Miami vibró al escuchar a ‘La Queen’ interpretar temas como ‘Quítate tu, pa’ ponerme yo’, ‘Que lloren’ y ‘Pa la cama voy’, rola con la que cerró su magnífica presentación.

Antes de que comenzara la puesta sobre el escenario de Ivy Queen en las pantallas de Premios Lo Nuestro pasaron imágenes que recopilaron los mejores momentos de su carrera.

Como era de esperarse, la puertorriqueña lució imponente y se mostró emocionada al ser galardonada por sus casi 30 años de carrera artística, en un género dominado por hombres y del que ella se convirtió en ‘Reina’ e inspiración para mujeres que han decidido incursionar en el género urbano.

Al recibir el reconocimiento ‘La Cabollata’ expresó sentirse feliz de haber recibido un galardón en vida y agradeció a quienes la han apoyado y recordó que le costó entrar en la industria musical urbana por ser mujer.

“Yo sé lo que es que le digan a uno que no, que una música no es para ti simplemente por tener ovarios, también supe reconocer mi voz interior diciéndome a gritos Ivy no te rindas, que tú eres la caballota, por eso y muchas otras cosas más, y por las veces que miro el rostro de mi hija y me lleno de combustible. Hoy celebro este premio con los que me conocen, me quieren y me hacen visible”

Ivy Queen