Gloria Trevi y Lucía Méndez usaron trajes transparentes de arriba a abajo en Premio Lo Nuestro

Las mexicanas Gloria Trevi y Lucía Méndez se llevaron todos los suspiros en la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro de Univision. Con unos atuendos transparentes de arriba a abajo demostraron que nada tienen que envidiarle a las jovencitas de 20 años.

¡Estupendas! Así es como se puede definir la presencia de Gloria Trevi y Lucía Méndez en el Premio Lo Nuestro celebrado en el Miami Dade Arena de Florida. Un reconocimiento a la música latina, que dejó de manifiesto la belleza azteca con este par de actrices y cantantes. Esto amén del talento puertorriqueño que se celebró a través de los homenajeados de la noche: Victor Manuelle e Ivy Queen. View this post on Instagram A post shared by Lucía Méndez (@luciamendezof)

Gloria Trevi llegó en un enterizo translúcido con arreglos de pedrería ubicada en sitios estratégicos. La diseñadora de su traje es de la diseñadora libanesa Giannina Azar. Plataformas plateadas Miu Miu y una gran capa color metálico. Su figura quedó prácticamente toda a la vista mostrando mucha piel. La intérprete de “Pelo Suelto” sin duda causó estragos. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Lucía Méndez no se quedó atrás. Lució un vestido color nude de arriba a abajo en una especie de red cubierta por debajo con un tul transparente. Por supuesto, esto dejaba a la vista bastante de los atributos de la actriz de 68 años. Misma que no dejó de ser halagada por varias de las jovencitas de la alfombra magenta, como la propia presentadora de Univision, Lindsay Casinelli. View this post on Instagram A post shared by Lucía Méndez (@luciamendezof) View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Participación de Gloria Trevi y Lucía Méndez en PLN

Gloria Trevi se sumió a la tarima del Premio Lo Nuestro y se elevó en una torre que también la dejaba con un larga cola de un vestido blanco transparente. Interpretó para ese momento la canción “Ensayando Cómo Pedirte Perdón”. Posteriormente se quitó la falda y quedó con jumper de shorts.

Lucía Méndez, quien además dijo que de todos los artistas jóvenes el que más le llamaba la atención es Bad Bunny, entregó el Premio a La Excelencia Musical a sus paisanos de Intocable. Mismos que dieron un show por todo lo alto junto a Pepe Aguilar y el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz. Ir al minuto 34:00

Sin duda una noche que estuvo marcada por el sabor puertorriqueño, el poder y la belleza femenina, mucho género urbano y regional mexicano pero sobre todo, la alegría como componente principal de nuestra música latina.

Sigue leyendo:

Marc Anthony se come a besos la pancita de embarazo de Nadia Ferreira en Premio Lo Nuestro

Sebastián Yatra llegó en tacones, Tokischa con bigotes y Noel Schajris sin camisa al Premio Lo Nuestro

Lista de ganadores de Premio Lo Nuestro 2023: Shakira, Bad Bunny, Karol G y Marc Anthony entre los destacados

Gloria Trevi sueña con limpiar su imagen y adoptar niños desahuciados

Gloria Trevi canta en calzón y con alas luciendo como todo un ángel