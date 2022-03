Gloria Trevi sueña con limpiar su imagen y adoptar niños desahuciados

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La mexicana Gloria Trevi dio una entrevista exclusiva para “El Gordo y La Flaca” y le confesó a Tanya Charry, de manera muy honesta, que uno de sus sueños sería limpiar su imagen y adoptar a niños desahuciados por un experiencia pasada que la marcó para siempre.

“Yo tengo un suelo que es limpiar mi imagen porque se dijeron muchas cosas muy horribles con respecto a mí. Pero a mí me pasó algo muy fuerte con respecto a cuando fui a Guatemala… Y me llevaron a un orfanato de niños desahuciados que los papás los abandonaron, los dejaron y me impresionó muchísimo porque es muy difícil que uno de esos niños sea adoptado y a mí me gustaría adoptar niños que estén en esa situación. Claro que yo no tendría que no estar en los escenarios…”, fue parte de lo que dijo Gloria Trevi a la reportera de El Gordo y La Flaca, Tanya Charry.

Además de esto, la exitosa Gloria Trevi inicia su gira “Isla Divina” en Puerto Rico el 13 de agosto y culminará en Miami. También habló de una lección de vida que le quiso dar a su hijo que no podrá olvidar: el esfuerzo al trabajo. La propia cantante le habría ayudado a buscar un trabajo como mesero en Texas. Durante la gira de medios que tiene la intérprete de “Pelo Suelto” también le confesó a El Gordo y La Flaca que le parece maravilloso que su hijo sirva comida a la gente.

“Trabaja en un restaurante de Texas sirviendo comida a la gente…”, aseguró Gloria Trevi. Además de esto, Ángel Gabriel, primer hijo de la cantante, estudia muy duro y sigue los pasos de su mamá. Ya ha hecho varias canciones. Sin embargo, el jovencito no quiere colgarse de la fama de su mamá.

Gloria Trevi dijo que su hijo no estará presente aún en el escenario con ella a pesar que reconoce el talento de Ángel Gabriel: “… Es muy perfeccionista. No sé de dónde lo sacó… Está muy clavado en que no quiere sentir que, porque yo le ayudo, él logra abrirse puertas”, agregó.

La cantante Gloria Trevi siente mucho orgullo por sus dos hijos. Sin embargo, su otro hijo de nombre Armando se fue lejos de casa a estudiar y la mexicana asegura que eso la dejado con el corazón un poquito arrugado.

Sigue leyendo:

A sus 53 años, Gloria Trevi luce su escultural cuerpo en la playa, usando un microbikini rojo

Gloria Trevi posa junto a Aracely Arámbula y ambas se lucen en bikinis estampados

Gloria Trevi habría sostenido relaciones amorosas con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos