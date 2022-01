Gloria Trevi canta en calzón y con alas luciendo como todo un ángel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La cantante Gloria Trevi anda de estrenos con su Isla Divina Tour 2022. Misma que inició este año y que por supuesto ha dejado a muchos con la quijada en el suelo. En una de estas primeras presentaciones, Gloria Trevi apareció al escenario con un corsé perlado que se acoplaba a su busto, calzón y alas luciendo como un verdadero ángel.

A sus 53 años, la cantante Gloria Trevi no parece ni en sueños tener esa edad. De hecho, muchas teniendo ese cuerpazo ni siquiera se atrevieran a usar tan solo un calzón para salir a cantar, tal como lo ha hecho la intérprete de “Pelo Suelto”. “Tengo demasiado que agradecer…. A Dios, a ustedes y a tanta gente que está haciendo posible este viaje a Isla divina!!! En estos días les compartiré tantos talentos y corazones empujando por un mismo sueño … atrapar tu corazón. Isla Divina”, escribió Gloria Trevi para acompañar su imagen en la que luce como un ángel con alas, corsé y calzón a la vista. View this post on Instagram A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi)

Hace pocos días, Gloria Trevi estrenó su videoclip llamado “La Recaída” en la que se inspiró en el flamenco como tema principal. Un apuesto joven conquista el corazón de Trevi nuevamente y de ahí se teje toda una historia de amor y pasión. Esto sin mencionar que se siguen sumando fechas a su Isla Divina Tour 2022.

También, la cantante mexicana fue portada de la revista Grazia Bulgaria por la que recibió críticas, que la acusaban de haber abusado del “photoshop”. La edición presentó a la cantante como la diva del pop mexicano, pero varios de los seguidores no dejaron pasar por alto los supuestos retoques digitales que le hicieran la imagen de la cantante. Aún así, Gloria Trevi siempre despampanante en cualquier formato que se presente. View this post on Instagram A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi)

