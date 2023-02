Marc Anthony se come a besos la pancita de embarazo de Nadia Ferreira en Premio Lo Nuestro

Hace pocos días, Marc Anthony y Nadia Ferreira daban a conocer que se convertirían en padres. Ahora hicieron la primera aparición pública oficial en el Premio Lo Nuestro 2023. La ex Miss Paraguay llegó presumiendo pancita de embarazo a la alfombra magenta de la fiesta de la música latina que hace la cadena Univision.

Pero eso no es todo, cuando le tocó el turno a las nominaciones en la Categoría a Álbum Tropical del Año 2023, Marc Anthony se alzó como ganador y lo primero que hizo fue besar a su nueva esposa Nadia Ferreira y literal comerse a besitos también su pancita de embarazo. Hecho que cautivó a sus fans y a todos los presentes en el Premio Lo Nuestro. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

“Quiero reconocer a todos mis colegas del fondo de mi corazón. Cada uno de ustedes me inspiran. Tito (Nieves), Victor, (Manuelle), Gilbertito (Gilberto Santa Rosa)…¡Puerto Rico! Mi gente.. nada tengo que reconocer al equipo. A Sergio George, a Motive, Magnus, Felipe, Blanca, Michelle y a mi querida señora”, dijo Marc Anthony dirigiéndole la mirada a su esposa Nadia Ferreira. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

Misma que no paró de sonreír y aplaudir sin cesar. Pero Marc Anthony continuó con su emotivo discurso. “Nada quiero decir que estamos en un cuarto lleno de soñadores ¿verdad? y dimos nuestras vidas a este oficio de estar parado aquí sin que valga un ****. Lo que falta mi gente. Lo que falta. No sé qué decir. Muchas gracias. Mami, te amo..”, fue lo último que le gritó a Nadia y ella le respondió con la misma frase.

Sin duda alguna, una noche muy emotiva para el ex de Jennifer Lopez, quien no sólo estrena galardón, esposa y futuro bebé sino que estuvo rodeado de sus más admirados colegas y amigos de la salsa. Todo esto justo la noche que celebraron a dos puertorriqueños tan grandes como los son Victor Manuelle e Ivy Queen. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Uno recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria y “La Potra, La Caballota” fue homenajeada con El Premio Lo Nuestro Legado Musical. Por supuesto, ahí estaba Marc para celebrarlos y aplaudirlos.

Otro puertorriqueños que también ganaron en diferentes categorías la noche de hoy fueron: Rauw Alejandro, Bad Bunny y Daddy Yankee. View this post on Instagram A post shared by Premio Lo Nuestro (@premiolonuestro)

