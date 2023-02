Nadia Ferreira tuvo un novio mayor que el salsero Marc Anthony: ¡77 años!

La esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira, sigue en la palestra de las informaciones del entretenimiento. No sólo el anuncio de su embarazo le ha dado la vuelta al mundo, sino su pasado amoroso también. Al parecer a la ex reina de belleza le gustan los hombres mayores y habría tenido un novio de 77 años (para ese momento) antes de estar con el ex de JLO.

Nadia Ferreira tiene 23 años. Marc Anthony, 54. La diferencia de más de 30 años entre ellos fue lo primero que salió a relucir cuando hicieron pública su relación. Pero ésta no sería a primera vez de la ex Miss Paraguay habría salido con un hombre que le lleve muchos años. Cuando tenía 16 años y, según informa La Gente Opina, la joven tuvo una relación sentimental con un empresario cuando éste tenía 77 años (ahora tiene 84). No sería la primera vez que @itsmissnadia convive con un adulto mayor.

Un medio caribeño confirmó una ex relación de la paraguaya Ferreira Nadia, cuando aún era menor de edad (16 años) con el empresario Guatemalteco Mario López Estrada quién tenía 77, hoy de 84 años de edad. pic.twitter.com/YplN1rB9Dw— @lagenteopina (@lagenteopina5) February 16, 2023

“De acuerdo con una fuente cercana a Nadia Ferreira, la modelo se habría relacionado amorosamente con el famoso empresario Mario López Estrada cuando este tenía 77 años y ella tan solo 16 años de edad. Todo esto habría ocurrido mientras la ex miss cursaba la preparatoria”, se puede leer en la cuenta de Instagram del medio digital sobre la futura madre del séptimo hijo de Marc anthony. View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

De ser ciertas esta información, pues el señor habría salido con una menor de edad. Sin embargo, hasta el momento de cierre de esta nota, nadie relacionado a la oficina de comunicaciones ni de Mario López Estrada, ni de Nadia y Marc ha salido a desmentir o afirmar tal aseveración.

Nadia Ferreira y Marc Anthony se llevan 31 años

A pesar que no son pocos los años de diferencia que hay en estre ellos. La pareja del momento logró llegar al altar hace unas semanas en un boda que celebraron en el Pérez Art Museum de la ciudad de Miami. Ahí, Marc no pudo contener el llanto al ver a Nadia caminar vestida de blanco hacia él. View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

Recordemos que este sería el cuarto matrimonio para el intérprete de “Vivir Mi Vida” y “Flor Pálida”. En el pasado estuvo con la ex Miss Universo puertorriqueña Dayana Torres, con la que tuvo dos hijos varones. Luego con Jennifer Lopez y de esta relación nacieron los gemelos Emme y Max. Finalmente con la modelo venezolana Shannon de Lima. No tuvieron hijos. View this post on Instagram A post shared by Marc Anthony (@marcanthony)

Los dos primeros hijos del salsero fueron con una oficial de policía y sería una niña y un varón. Ahora el séptimo retoño del boricua viene en camino y está tan enamorado de Nadia y de su nueva familia, que se rumorea que ni siquiera firmó un acuerdo prenupcial. ¡Les deseamos mucho éxito a esta nueva unión! View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

