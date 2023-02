Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman que serán padres y comparte foto de la pancita en Instagram

Después de muchos rumores, los recién casados Marc Anthony y Nadia Ferreira confirman en Instagram que se convertirán en padres con una foto donde se le ve la pancita de embarazo a la ex Miss Paraguay y las manos de ambos sobre el bebé que desde ya crece en su vientre.

Desde que se casaron hace pocas semana en el Pérez Art Museum de la ciudad de Miami, los rumores en torno a un posible embarazo de Nadia Ferreira no cesaban. Esto, ante el apuro de la boda como tal y ante unas fotos en la que se le veía una barriga sospechosa de embarazo.

Sin embargo, el llanto de Marc Anthony así como el mensaje de la mamá de Nadia dejaba casi claro que la nueva pareja del entretenimiento hispano estaba, o mejor dicho, está en la dulce espera. Este sería el primer hijo para la ex reina de belleza de 23 años y el séptimo para Marc Anthony, de 54 años. View this post on Instagram A post shared by Revista ¡HOLA! (@holacom)

Los dos primeros hijos del cantante de salsa son con una oficial de policía de Nueva York. Después tiene otros dos producto de su relación con la también ex reina de belleza, Dayana Torres y por último, los muy conocidos gemelos Emme y Max, que tuvo con Jennifer Lopez. View this post on Instagram A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) View this post on Instagram A post shared by hola.com México (@hola_mx)

Mismos que fueron los grandes ausentes el día de la boda de Marc y Nadia. Ese día los paparazzis los captaron en saliendo de un salido en Los Ángeles con JLO, el esposo de la misma Ben Affleck y dos de los hijos de éste. Hasta el momento del cierre de esta nota, se desconocen los motivos por los que los adolescentes no fueron a la ceremonia. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

