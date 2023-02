Salma Hayek comparte fotos que la muestran con Nadia Ferreira y Marc Anthony

La boda del cantante Marc Anthony con la modelo Nadia Ferreira causó furor la semana pasada, y ahora Salma Hayek recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotos en las que aparece en ese evento (que muchos calificaron como “la boda del año”), platicando con la novia, posando con el novio y el reguetonero Daddy Yankee y hasta bailando con Cruz Beckham. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Hermosas memorias del fin de semana pasado en #miami en la boda de mis amigos Marc Anthony y Nadia”.

Muchos no sabían que la actriz mexicana es amiga de Harry Styles, pero ahora ella lo dejó ver en una fotografía en la que aparecen juntos y que sirvió como felicitación al cantante británico por su cumpleaños número 29. Su mensaje dice: “¡Feliz cumpleaños Harry! ¡Disfruta lo que queda de tener un 2 al principio de tus dobles dígitos!” 🎈 View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Hace una semana Salma publicó en esa red social una foto en la que aparece minutos antes de la boda de Marc y Nadia, usando un vestido diseñado por Giambattista Valli; el post fue muy popular, superando los 761,000 likes. Ella se encuentra actualmente en plena promoción de la película “Magic Mike’s last dance”, que se estrenará en Estados Unidos el 10 de febrero y en la que comparte créditos con Channing Tatum. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

