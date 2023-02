Salma Hayek revela el riesgo que corrió en los ensayos para una sexy escena de baile con Channing Tatum

Salma Hayek se encuentra actualmente promocionando “Magic Mike’s last dance”, una película en la que comparte créditos con Channing Tatum, quien interpreta a un stripper. Sin embargo, el ensayo para una escena que muestra un sexy baile entre los dos se convirtió en algo arriesgado, ya que la actriz podría haber tenido problemas con su vestuario.

De visita en el programa de televisión de Jimmy Kimmel Salma contó la curiosa experiencia: “Ya sabes, hay una parte que no está en (la película) en la que estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte…pero al revés, una pierde el sentido de la dirección, y no hice lo que se suponía que debía hacer, así que en el ensayo fui con la cabeza hacia abajo, casi me golpeo la cabeza…(Channing) se aferró a mis pantalones, pero yo estaba realmente preocupada porque se me estaban cayendo y no podía recordar si tenía ropa interior o no en este momento. Entonces, en lugar de poner mis manos para proteger mi cabeza, simplemente me agarré los pantalones. Él dice: ‘Levanta las manos’, y yo digo: ‘No, no, no, no’.Todos entraron y me alejaron de él, y me dijo: ‘¿Qué te pasa?’ Yo dije: ‘¿Qué me pasa? ¡Casi me matas!'”

Salma también comentó que nunca antes le habían hecho un baile erótico, pero que en el fondo ya merecía tenerlo, “porque yo tuve que interpretar a la stripper en muchas películas antes, y ahora sólo me tuve que sentar y disfrutar, sin quitarme la ropa”. “Magic Mike’s last dance” se estrena en Estados Unidos el 10 de febrero.

También te puede interesar:

-Hija de Salma Hayek es fanática de la rosca de reyes y así lo demostró la famosa actriz

-Salma Hayek se inclina por obsequiar regalos pequeños y sencillos en Navidad