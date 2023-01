Hija de Salma Hayek es fanática de la rosca de reyes y así lo demostró la famosa actriz

El Día de Reyes dejó postales inolvidables en todo el globo terráqueo, pues cada vez es una tradición que se extiende más en diversas culturas. Y la estadounidense es prueba de ello, o al menos así lo dejó ver la mexicana, Salma Hayek.

La protagonista de “Frida” demostró que a pesar de que no vive en México aún sigue algunas de las tradiciones del país en el que nació, como es el caso del “Día de Reyes”.

El cual festejó este viernes en compañía de su hija Valentina Paloma Pinault, a quien también ventiló con una divertida foto en su cuenta de Instagram.

La actriz y su joven primogénita generaron cientos de reacciones por parte de sus fanáticos, que quedaron encantados con la imagen y con la acción de la artista, pues continúa dando a conocer algunas cosas sobre su cultura.

Salma, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, compartió con sus 22.3 millones de seguidores en la plataforma de Meta, que este viernes partió la “Rosca de Reyes” junto a su familia.

En especial con Valentina Paloma, quien es fanática de este famoso pan lleno de tradición, así lo demostró la foto en la que aparece mordiendo el pan a pesar de que aún estaba cerrado.

La imagen ha generado cientos de risas entre sus admiradores, que también se identificaron con la joven, de 15 años, que es toda una celebridad.

Colocó en la descripción Salma, quien inmediatamente se llenó de “Likes”, pues a pocas horas sumó más 200 mil “me gusta”, así como muchos más comentarios en los que también le hicieron ver que la figura que se encuentra adentro del pan es el “Niño Jesús”.

Asimismo, la actriz que está triunfando en Hollywood dio a conocer que también hay tamales el 2 de febrero, tal como marca la tradición, no obstante, los prepara su madre Diana Jiménez.